Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Киев • УНН
Цены на электроэнергию для украинцев останутся неизменными этой зимой. Правительство продлило действие ПСО до 30 апреля 2026 года.
Цены на электроэнергию для украинцев этой зимой останутся неизменными, правительство продлило действие ПСО. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт⋅ч
Также, по ее словам, будет сохранена льготная цена для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт⋅ч в месяц будет действовать цена — 2,64 грн за кВт⋅ч, а за потребление сверх установленного лимита цена — 4,32 грн за кВт⋅ч.
