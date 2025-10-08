Фиксированная цена на природный газ должна быть неизменной до 31 марта 2026 года - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что для успешного прохождения отопительного сезона необходимо, чтобы цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений оставалась неизменной до конца марта 2026 года. Для этого было продлено действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа, пишет УНН со ссылкой на сообщение Свириденко в Telegram.

Работаем над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, имеем новые вызовы, учитывая усиление российских атак по энергетике. Цель — пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям свет, тепло и предсказуемые тарифы - сообщила Свириденко.

Свириденко подчеркнула, что для достижения этой цели необходимо, чтобы фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений оставалась неизменной до 31 марта 2026 года.

Продлили действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа:

• Для населения — 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

• Для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

"Это позволит сохранить стабильные тарифы для людей на протяжении всего отопительного сезона", - отметила глава Правительства.

Дополнение

Кабинет министров на заседании одобрил План прохождения зимы - единую дорожную карту действий для всех министерств и служб.