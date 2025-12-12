Обязательной регистрации договоров аренды пока не будет: в Раде размышляют о снижении налога для арендодателей

Обязательной регистрации договоров аренды не будет в законопроекте №12377, который запускает в Украине жилищную реформу, но в парламенте уже размышляют над изменениями в Налоговый кодекс для снижения ставки для арендодателей, сообщила глава профильного комитета, народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

Детали

"Из законопроекта №12377 ко второму чтению удалили норму об обязательной регистрации договоров аренды жилья его собственниками", - цитируют Шуляк в ее политсиле.

По ее словам, принять во втором чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики" Верховная Рада планирует "на следующей неделе". Один из его компонентов - появление социальной аренды, однако без детенизации уже существующего в государстве частного рынка аренды жилья, запустить ее будет невозможно.

"Одним из пунктов законопроекта, принятого в первом чтении, была обязательная регистрация договоров аренды. Предлагалось, чтобы каждый договор аренды обязательно заносился в соответствующий реестр, чтобы государство видело, кто арендует и по какой цене. Но во время обсуждений при подготовке документа ко второму чтению мы поняли, что неприятие обществом этой нормы будет достаточно большим. И просто невозможно будет провести законопроект через сессионный зал", – пояснила Шуляк.

По ее словам, несмотря на то, что детенизация рынка аренды является сверхважной для реализации эффективной жилищной политики, именно сейчас сделать это будет невозможно. Основная причина - ставки налогообложения, ведь по нынешнему законодательству каждый арендодатель должен уплачивать с полученного от аренды дохода 23% в виде налога.

По ее словам, сейчас арендодатели не захотят работать "в белую", поскольку им придется уплачивать в виде налога почти четверть полученного дохода от аренды своего жилья.

"Если мы сейчас в принудительном порядке скажем: все регистрируйте договор, и мы как государство будем наблюдать вместе с налоговой, заплатили ли вы налоги или нет, - то эта история будет точно непроходной ни для парламента, ни для рынка, поскольку справедливо вызовет возмущение", - отметила Шуляк.

Эту норму можно будет рассматривать только тогда, когда внесут изменения в Налоговый кодекс относительно уменьшения размера налога, указала она.

Сейчас, добавила она, уже начата работа над тем, чтобы снизить налоговые ставки для арендодателей. Поэтому в арендных отношениях, от которых новая жилищная политика зависит в том числе, могут заработать другие правила.

"Но моя личная позиция - это возможно только после того, как будут внесены изменения в Налоговый кодекс", - резюмировала Шуляк.

