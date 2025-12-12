$42.270.01
13:33
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 13467 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 16760 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 28750 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 24185 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 21610 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 21805 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23524 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 29000 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 41053 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Эксклюзивы
Обязательной регистрации договоров аренды пока не будет: в Раде размышляют о снижении налога для арендодателей

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Из законопроекта №12377 изъяли норму об обязательной регистрации договоров аренды жилья. ВР планирует принять его на следующей неделе, а также рассматривает снижение налоговых ставок для арендодателей.

Обязательной регистрации договоров аренды пока не будет: в Раде размышляют о снижении налога для арендодателей

Обязательной регистрации договоров аренды не будет в законопроекте №12377, который запускает в Украине жилищную реформу, но в парламенте уже размышляют над изменениями в Налоговый кодекс для снижения ставки для арендодателей, сообщила глава профильного комитета, народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

Детали

"Из законопроекта №12377 ко второму чтению удалили норму об обязательной регистрации договоров аренды жилья его собственниками", - цитируют Шуляк в ее политсиле.

По ее словам, принять во втором чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики" Верховная Рада планирует "на следующей неделе". Один из его компонентов - появление социальной аренды, однако без детенизации уже существующего в государстве частного рынка аренды жилья, запустить ее будет невозможно.

"Одним из пунктов законопроекта, принятого в первом чтении, была обязательная регистрация договоров аренды. Предлагалось, чтобы каждый договор аренды обязательно заносился в соответствующий реестр, чтобы государство видело, кто арендует и по какой цене. Но во время обсуждений при подготовке документа ко второму чтению мы поняли, что неприятие обществом этой нормы будет достаточно большим. И просто невозможно будет провести законопроект через сессионный зал", – пояснила Шуляк.

По ее словам, несмотря на то, что детенизация рынка аренды является сверхважной для реализации эффективной жилищной политики, именно сейчас сделать это будет невозможно. Основная причина - ставки налогообложения, ведь по нынешнему законодательству каждый арендодатель должен уплачивать с полученного от аренды дохода 23% в виде налога.

По ее словам, сейчас арендодатели не захотят работать "в белую", поскольку им придется уплачивать в виде налога почти четверть полученного дохода от аренды своего жилья.

"Если мы сейчас в принудительном порядке скажем: все регистрируйте договор, и мы как государство будем наблюдать вместе с налоговой, заплатили ли вы налоги или нет, - то эта история будет точно непроходной ни для парламента, ни для рынка, поскольку справедливо вызовет возмущение", - отметила Шуляк.

Эту норму можно будет рассматривать только тогда, когда внесут изменения в Налоговый кодекс относительно уменьшения размера налога, указала она.

Сейчас, добавила она, уже начата работа над тем, чтобы снизить налоговые ставки для арендодателей. Поэтому в арендных отношениях, от которых новая жилищная политика зависит в том числе, могут заработать другие правила.

"Но моя личная позиция - это возможно только после того, как будут внесены изменения в Налоговый кодекс", - резюмировала Шуляк.

Жилищная реформа стартовала: ВР поддержала рамочный закон для решения вопроса квартирных очередей16.07.25, 11:55

Юлия Шрамко

