Жилищная реформа стартовала: ВР поддержала рамочный закон для решения вопроса квартирных очередей

Верховная Рада приняла за основу с доработками законопроект об основных принципах жилищной политики, что дает старт масштабной жилищной реформе в Украине. За принятие этого законопроекта государство получит 300 млн евро в качестве выполнения одного из индикаторов программы Ukraine Facility, согласно которой Украине предоставляется 50 млрд евро от ЕС. Об этом сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Детали

Речь идет о законопроекте №12377, внесенном в парламент еще в январе. Это базовый документ, который открывает двери к масштабной жилищной реформе. Ее цель — наконец решить проблему сотен тысяч людей, которые десятилетиями ждут в очередях на жилье от государства, часто без всякой надежды сдвинуться с места. Главная цель и главное изменение, добавила Шуляк, отменить устаревший Жилищный Кодекс 1983 года. Не потому, что он устаревший, не потому, что советский, а потому что он очень давно не эффективен и не решает никаких задач.

Более 600 тыс. украинцев десятилетиями стоят в квартирных очередях, и это данные только на 2015 год. А война еще существеннее углубила эту проблему, поскольку у нас колоссальное количество ВПЛ, которые также нуждаются в улучшении жилищных условий - пояснила нардеп.

Шуляк также сообщила, что для доработки законопроекта была проведена по ее инициативе совместно с партнерами серия широких публичных консультаций с участием общественных организаций, профильных экспертов, международных организаций и непосредственно получателей услуги - граждан. Всего в консультациях приняли участие более тысячи желающих со всей Украины. Тогда же определили ключевые проблемы жилищной политики - недоступное и некачественное жилье, нехватка жилья для ВПЛ и ветеранов, неурегулированный рынок аренды. А также наработали рекомендации, которые оформив в отчет, передали Кабмину.

В то же время она отметила, что актуальность принятия этого законопроекта именно сейчас - выполнение одного из многих индикаторов программы Ukraine Facility, которая предоставляет Украине 50 млрд евро до 2027 года. Выполнение "жилищного индикатора" - окончательное принятие законопроекта №12377 до 4 квартала этого года принесет Украине 300 млн евро.

Новая жилищная политика, подчеркнула Елена Шуляк, начинает реализовываться с момента принятия законопроекта №12377 во втором чтении. В то же время для полноценного начала жилищной реформы будут созданы и приняты еще два важных законопроекта - "О фонде социального жилья", а также законопроект об управлении этим фондом. Над первым работу уже начали, поскольку дедлайн его принятия по Ukraine Facility — 4 квартал 2026 года.

Что предусматривает реформа жилищной политики

Вместо стояния в квартирных очередях, которые уже много лет не двигаются, поскольку ежегодно выдается не более нескольких сотен квартир от государства, людям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставят эффективные инструменты наконец это жилье получить. Это будет ряд доступных финансово-кредитных механизмов, перезапуск инструмента жилищно-строительных кооперативов, а также государственно-частное партнерство. Речь идет, пояснила парламентарий, о так называемых операторах доступного жилья.

Это, что касается получения жилья в собственность. Для тех граждан, чьи доходы этого не позволят, будет введено два формата временного жилья - социальная аренда и аренда с правом выкупа. Оба механизма уже много лет эффективно работают в ЕС, и мы максимально адаптируем их под украинские реалии так, чтобы это действительно работало и максимально эффективно закрывало потребность в жилье. В частности, будет и временное служебное жилье - пояснила Елена Шуляк.

Кто будет предоставлять жилье в социальную аренду

Жилье, которое можно взять в социальную аренду, будет предоставляться из государственного и муниципального фондов социального жилья. Сейчас в Украине их нет от слова совсем, что является следствием приватизации 90-х годов. Но этот фонд будут создавать, и он должен быть, акцентировала Шуляк, на миллионы квадратных метров.

Это будет и новое жилье, которое будет строиться за государственный счет, и государственно-частное партнерство, но главное, что мы сможем таким образом наконец достроить все наши долгострои — следствие деятельности недобросовестных застройщиков и не только. Законопроект о фонде социального жилья, где все это будет прописано, уже готовится. Следующим, финальным, будет законопроект об управлении этим фондом - сообщила Елена Шуляк.

Дополнение

7 января этого года в ВР был зарегистрирован законопроект №12377, который дает старт масштабной реформе жилищной сферы. Это - первый законопроект, направленный на нее. Также будут отдельные законопроекты, в частности, о жилищном фонде социального назначения и управлении этим фондом.

В апреле Шуляк сообщала, что принятие законопроекта "Об основных принципах жилищной политики", который призван способствовать решению жилищных проблем украинцев, должно состояться до конца этого года.