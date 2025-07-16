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Житлова реформа стартувала: ВР підтримала рамковий закон для вирішення питання квартирних черг

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про житлову політику, що дає старт масштабній реформі. Це дозволить Україні отримати 300 мільйонів євро в рамках програми Ukraine Facility.

Житлова реформа стартувала: ВР підтримала рамковий закон для вирішення питання квартирних черг

Верховна Рада ухвалила проголосувала за основу з доопрацюваннями законопроєкт про основні засади житлової політики, що дає старт масштабній житловій реформі в Україні. За ухвалення цього законопроєкту держава отримає 300 млн євро як виконання одного з індикаторів програми Ukraine Facility, відповідно до якої Україні надається 50 млрд євро від ЄС. Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає УНН.

Деталі

Йдеться про законопроєкт №12377, внесений до парламенту ще у січні. Це базовий документ, який відкриває двері до масштабної житлової реформи. Її мета — нарешті вирішити проблему сотень тисяч людей, які десятиліттями чекають у чергах на житло від держави, часто без жодної надії зрушити з місця. Головна мета і головна зміна, додала Шуляк, скасувати застарілий Житловий Кодекс 1983 року. Не тому, що він застарілий, не тому, що радянський, а тому що він дуже давно не ефективний і не вирішує жодних завдань.

Понад 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему, оскільки в нас колосальна кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов 

- пояснила нардепка.

Шуляк також повідомила, що для доопрацювання законопроєкту була проведена за її ініціативи спільно з партнерами серія широких публічних консультацій за участі громадських організацій, профільних експертів, міжнародних організацій та безпосередньо отримувачів послуги - громадян. Загалом у консультаціях взяли участь понад тисяча охочих зі всієї України. Тоді ж визначили ключові проблеми житлової політики - недоступне та неякісне житло, нестача житла для ВПО та ветеранів, неврегульований ринок оренди. А також напрацювали рекомендації, які оформивши у звіт, передали Кабміну.

Водночас вона зауважила, що актуальність ухвалення цього законопроєкту саме зараз - виконання одного з багатьох індикаторів програми Ukraine Facility, яка надає Україні 50 млрд євро до 2027 року. Виконання "житлового індикатору" - остаточне ухвалення законопроєкту №12377 до 4 кварталу цього року принесе Україні 300 млн євро.

Нова житлова політика, наголосила Олена Шуляк, починає реалізовуватись з моменту ухвалення законопроєкту №12377 у другому читанні. Водночас для повноцінного початку житлової реформи будуть створені та ухвалені ще два важливі законопроєкти - "Про фонд соціального житла", а також законопроєкт про управління цим фондом. Над першим роботу вже розпочали, оскільки дедлайн його ухвалення  по Ukraine Facility — 4 квартал 2026 року.

Що передбачає реформа житлової політики

Замість стояння в квартирних чергах, які вже багато років не рухаються, оскільки щорічно видається не більше ніж кілька сотень квартир від держави, людям, які потребують поліпшення житлових умов, нададуть ефективні інструменти нарешті це житло отримати. Це буде низка доступних фінансово-кредитних механізмів, перезапуск інструменту житлово- будівельних кооперативів, а також державно-приватне партнерство. Йдеться, пояснила парламентарка, про так званих операторів доступного житла.

Це, що стосується отримання житла у власність. Для тих громадян, чиї доходи цього не дозволять, буде запроваджено два формати тимчасового житла - соціальна оренда та оренда з правом викупу. Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС, і ми максимально адаптуємо їх під українські реалії так, щоб це дійсно працювало й максимально ефективно закривало потребу в житлі. Зокрема, буде і тимчасове службове житло

- пояснила Олена Шуляк.

Хто надаватиме житло в соціальну оренду

Житло, яке можна взяти в соціальну оренду, буде надаватись з державного та муніципального фондів соціального житла. Наразі в Україні їх немає від слова зовсім, що є наслідком приватизації 90-х років. Але цей фонд будуть створювати і він має бути, акцентувала Шуляк, на мільйони квадратних метрів.

Це буде і нове житло, що споруджуватиметься за державний кошт, і державно-приватне партнерство, але головне, що ми зможемо в такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди — наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним, фінальним, буде законопроєкт про управління цим фондом

- повідомила Олена Шуляк.

Доповнення

7 січня цього року у ВР було зареєстровано законопроєкт №12377, який дає старт масштабній реформі житлової сфери. Це - перший законопроєкт, направлений на неї. Також будуть окремі законопроєкти, зокрема, про житловий фонд соціального призначення і управління цим фондом.

У квітні Шуляк повідомляла, що ухвалення законопроєкту "Про основні засади житлової політики", який покликаний сприяти вирішенню житлових проблем українців, має відбутися до кінця цього року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Шуляк Олена Олексіївна
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