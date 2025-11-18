На "зимнюю тысячу" теперь можно подать заявку через почту: как это сделать

С сегодняшнего дня, с 18 ноября, оформлять заявки на "зимнюю тысячу" от государства можно также в отделениях Укрпочты, сообщили в Минсоцполитики, пишет УНН.

Теперь в отделениях Укрпочты принимают заявки на помощь 1 000 грн по программе "Зимняя поддержка". Оформить письменную заявку можно до 24 декабря 2025 года в любом из более чем 26 тысяч стационарных и мобильных отделений по всей Украине - сообщили в министерстве.

Как это сделать

Отмечается, что в случае, "если пенсия или социальная помощь поступает через Укрпочту, выплата начислится автоматически - подавать заявку не нужно".

"Для тех, кто получает пенсию на банковский счет и не пользуется приложением "Дія", а также для украинцев, не имеющих РНОКПП", заявку, как указано, можно оформить в отделении Укрпочты.

Подать письменную заявку могут также опекуны недееспособных людей и родители, которым не удается оформить заявку на детей онлайн. Нужно взять с собой необходимые документы, указали в Минсоцполитики.

Напомним

15 ноября стартовала государственная программа "Зимняя поддержка", по которой все граждане, находящиеся на территории страны, смогут получить по 1000 грн. Заявки на детей подают родители или опекуны.

В приложении "Дія" после этого наблюдался сбой, вероятно, из-за большого количества пользователей на фоне попыток оформить "Зимнюю поддержку".

В Минсоцполитики 17 ноября признали, что "услуга может быть временно недоступна из-за большого спроса". И советовали, "если так произошло", попробовать "подать заявку позже".

В то же время за двое суток с момента старта программы украинцы уже подали более 5 млн заявок через "Дію", и их количество продолжает расти. При этом заявки на детей в программе "Зимняя поддержка" пересекли миллион.