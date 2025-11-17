На "зимову тисячу" за дві доби подалися 5 мільйонів українців: коли зможуть отримати
Київ • УНН
За дві доби 5 мільйонів українців подали заявки на державну програму "Зимова підтримка", включаючи 951 613 заявок на дітей. Кошти надійдуть протягом 10 днів і можуть бути використані на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва (крім підакцизних), книжки, благодійні внески або поштові послуги.
За дві доби з початку програми заявки на "зимову тисячу" від держави подали 5 млн українців, повідомила у понеділок Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram, пообіцявши кошти "протягом 10 днів", пише УНН.
Уже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка", зокрема 951 613 заявки подано на дітей. Кошти надійдуть протягом 10 днів
Використати їх, як роз'яснила Прем'єр, можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.
Подати заявку можна до 24 грудня.
Нагадаємо
15 листопада стартувала державна програма "Зимова підтримка", за якою усі громадяни, які перебувають на території країни, зможуть отримати по 1000 грн. Заявки на дітей подають батьки чи опікуни.
У застосунку "Дія" після цього спостерігався збій, ймовірно, через велику кількість користувачів на тлі спроб оформити "Зимову підтримку".