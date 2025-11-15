Масштабний збій у “Дії”: сервіс не впоралася з великою кількістю користувачів, ймовірно через оформлення “Зимової підтримки”
Київ • УНН
Мобільний сервіс "Дія" зранку у суботу перестав працювати у багатьох користувачів. Ймовірно це трапилося через багато заявок на "зимову тисячу".
У застосунку "Дія" спостерігається збій, ймовірно, через велику кількість користувачів, які намагаються оформити "Зимову підтримку", передає УНН.
Деталі
Після старту програми, в застосунку "Дія" спостерігається збій. У деяких користувачів застосунок взагалі не завантажується.
Як повідомляв УНН, від сьогодні в Україні можна подавати заявки, щоб отримати 1000 гривень "зимової допомоги".
Подати запит можна двома шляхами:
- через застосунок "Дія" – із 15 листопада; виплату зараховуватимуть на картку "Національний кешбек", використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року;
- через "Укрпошту" – із 18 листопада; пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично, інші можуть подати паперову заявку у відділенні.
