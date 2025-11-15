$42.060.00
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15291 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32628 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51281 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
14 листопада, 15:39 • 37914 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33619 перегляди
Серія ударів по об'єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27856 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18554 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 54959 перегляди
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
14 листопада, 13:14 • 49516 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Масштабний збій у “Дії”: сервіс не впоралася з великою кількістю користувачів, ймовірно через оформлення “Зимової підтримки”

Київ • УНН

 • 1718 перегляди

Мобільний сервіс "Дія" зранку у суботу перестав працювати у багатьох користувачів. Ймовірно це трапилося через багато заявок на "зимову тисячу".

Масштабний збій у “Дії”: сервіс не впоралася з великою кількістю користувачів, ймовірно через оформлення “Зимової підтримки”

У застосунку "Дія" спостерігається збій, ймовірно, через велику кількість користувачів, які намагаються оформити "Зимову підтримку", передає УНН.

Деталі

Після старту програми, в застосунку "Дія" спостерігається збій. У деяких користувачів застосунок взагалі не завантажується.

Як повідомляв УНН, від сьогодні в Україні можна подавати заявки, щоб отримати 1000 гривень "зимової допомоги".

Подати запит можна двома шляхами:

  • через застосунок "Дія" – із 15 листопада; виплату зараховуватимуть на картку "Національний кешбек", використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року;
    • через "Укрпошту" – із 18 листопада; пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично, інші можуть подати паперову заявку у відділенні.

      Павло Башинський

      Суспільство
      Техніка
      Державний бюджет
      Банківська картка
      Пенсійний вік
      Кабінет Міністрів України
      Дія (сервіс)
      Укрпошта
      Україна