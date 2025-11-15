Масштабный сбой в «Дії»: сервис не справился с большим количеством пользователей, вероятно из-за оформления «Зимней поддержки»

В приложении "Дія" наблюдается сбой, вероятно, из-за большого количества пользователей, которые пытаются оформить "Зимнюю поддержку", передает УНН.

Детали

После старта программы, в приложении "Дія" наблюдается сбой. У некоторых пользователей приложение вообще не загружается.

Как сообщал УНН, с сегодняшнего дня в Украине можно подавать заявки, чтобы получить 1000 гривен "зимней помощи".

Подать запрос можно двумя путями:

через приложение "Дія" – с 15 ноября; выплату будут зачислять на карту "Национальный кэшбэк", использовать средства нужно до 30 июня 2026 года;

через "Укрпочту" – с 18 ноября; пенсионеры и получатели соцвыплат в Укрпочте получат 1000 грн автоматически, другие могут подать бумажную заявку в отделении.

