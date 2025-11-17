На "зимнюю тысячу" за двое суток подали заявки 5 миллионов украинцев: когда смогут получить
Киев • УНН
За двое суток 5 миллионов украинцев подали заявки на государственную программу "Зимняя поддержка", включая 951 613 заявок на детей. Средства поступят в течение 10 дней и могут быть использованы на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства (кроме подакцизных), книги, благотворительные взносы или почтовые услуги.
За двое суток с начала программы заявки на "зимнюю тысячу" от государства подали 5 млн украинцев, сообщила в понедельник Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пообещав средства "в течение 10 дней", пишет УНН.
Уже 5 миллионов украинцев подали заявку на 1000 грн в рамках программы "Зимняя поддержка", в частности 951 613 заявок подано на детей. Средства поступят в течение 10 дней
Использовать их, как разъяснила Премьер, можно будет на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.
Подать заявку можно до 24 декабря.
Напомним
15 ноября стартовала государственная программа "Зимняя поддержка", по которой все граждане, находящиеся на территории страны, смогут получить по 1000 грн. Заявки на детей подают родители или опекуны.
В приложении "Дія" после этого наблюдался сбой, вероятно, из-за большого количества пользователей на фоне попыток оформить "Зимнюю поддержку".