На "зимову тисячу" тепер можна податися через пошту: як це зробити

Відсьогодні, з 18 листопада, оформлювати заявки на "зимову тисячу" від держави можна також у відділеннях Укрпошти, повідомили у Мінсоцполітики, пише УНН.

Відтепер у відділеннях Укрпошти приймають заявки на допомогу 1 000 грн за програмою "Зимова підтримка". Оформити письмову заявку можна до 24 грудня 2025 року у будь-якому з понад 26 тисяч стаціонарних і мобільних відділень по всій Україні - повідомили у міністерстві.

Як це зробити

Зазначається, що у випадку, "якщо пенсія або соціальна допомога надходить через Укрпошту, виплата нарахується автоматично - подавати заявку не потрібно".

"Для тих, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком "Дія", а також для українців, які не мають РНОКПП", заявку, як вказано, можна оформити у відділенні Укрпошти.

Подати письмову заявку можуть також опікуни недієздатних людей та батьки, яким не вдається оформити заявку на дітей онлайн. Потрібно взяти із собою необхідні документи, вказали у Мінсоцполітики.

Нагадаємо

15 листопада стартувала державна програма "Зимова підтримка", за якою усі громадяни, які перебувають на території країни, зможуть отримати по 1000 грн. Заявки на дітей подають батьки чи опікуни.

У застосунку "Дія" після цього спостерігався збій, ймовірно, через велику кількість користувачів на тлі спроб оформити "Зимову підтримку".

У Мінсоцполітики 17 листопада визнали, що "послуга може бути тимчасово недоступна через великий попит". І радили, "якщо так сталося", спробувати "подати заявку пізніше".

Водночас за дві доби від старту програми українці вже подали понад 5 млн заявок через "Дію", і їхня кількість продовжує зростати. При цьому заявки на дітей у програмі "Зимова підтримка" перетнули мільйон.