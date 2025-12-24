Доллар дешевеет, евро дорожает: курс валют от НБУ на среду
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 24 декабря на уровне 42,10 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в понедельник. Официальный курс евро составляет 49,64 гривны, а злотого – 11,73 гривны.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,1003 грн (-5 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6363 грн (+15 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7300 грн. (-2 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,85-42,35 грн, евро по 49,25-49,88 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,78-41,83 грн/долл. и 49,18-49,23 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.
