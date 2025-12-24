Доллар дешевеет, евро дорожает: курс валют от НБУ на среду

$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 16821 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 31908 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 40188 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 48714 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 34068 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 39177 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20417 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18613 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24139 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39543 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Эксклюзивы
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 15:15
40238 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
22 декабря, 14:35
96682 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 26173 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 24542 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 28030 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 30062 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 52648 просмотра
Доллар дешевеет, евро дорожает: курс валют от НБУ на среду

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 24 декабря на уровне 42,10 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в понедельник. Официальный курс евро составляет 49,64 гривны, а злотого – 11,73 гривны.

Доллар дешевеет, евро дорожает: курс валют от НБУ на среду

По состоянию на среду, 24 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,10 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 42,15 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,64. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1003 грн (-5 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,6363 грн (+15 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7300 грн. (-2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,85-42,35 грн, евро по 49,25-49,88 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,78-41,83 грн/долл. и 49,18-49,23 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

      Вадим Хлюдзинский

