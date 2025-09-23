Трамп поговорить з Орбаном щодо купівлі Угорщиною російської нафти
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп має намір поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб Угорщина припинила купувати російську нафту. Трамп вважає, що Орбан може погодитися на це, якщо він з ним обговорить це питання.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує поговорити з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб ця країна припинила закуповувати російську нафту. Про це очільник Білого дому заявив на спільній пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Деталі
Ну, він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би зупинитися. І я думаю, що я так і зроблю
Доповнення
Дональд Трамп сказав, що вважає правильним рішення країн Альянсу збивати російські літаки, якщо ті порушують їхній повітряний простір.
Він також заявив, що війна триває вже 3,5 роки, і виглядає так, що вона не зупиниться, однак найбільший прогрес у її завершенні полягає в тому, що російська економіка зараз у жахливому стані.