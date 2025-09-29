Україна не є суверенною: Орбан зробив провокаційну заяву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито Україна не є суверенною державою. Свої слова він пояснив тим, що наша держава фінансується західними країнами, пише УНН з посиланням на Harcosok Oraga.

Деталі

"Україна не є суверенною державою. Її підтримує Захід. Ми даємо їй зброю. Україна не повинна поводитися так, начебто вона суверенна. Україна втратила п'яту частину території у війні із росіянами. Там суверенітет скінчився. Якщо Захід вирішить не дати жодної копійки, Україна закриється, зникне", - заявив Орбан.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до Президента України Володимира Зеленського і закликав припинити переслідування.

"Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати", - написав Орбан в Х.

Дональд Трамп під час телефонної розмови з Віктором Орбаном обговорив з угорським лідером споживання Угорщиною російської нафти. Міністр закордонних справ країни Петера Сійярто повідомив, що така розмова відбулася в середу.