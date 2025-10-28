$42.000.10
Дискредитация санкций ЕС и США и новые ядерные угрозы: в ЦПД спрогнозировали направления кремлевской пропаганды в ноябре

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует, что в первой половине ноября кремлевская пропаганда сосредоточится на дискредитации санкций ЕС и США, а также на новых ядерных угрозах. Ожидается продвижение нарративов о якобы неэффективности санкций и военном превосходстве РФ.

Дискредитация санкций ЕС и США и новые ядерные угрозы: в ЦПД спрогнозировали направления кремлевской пропаганды в ноябре

В первой половине ноября кремлевская пропаганда сосредоточит свои основные усилия на кампаниях по дискредитации санкций ЕС и США и новых ядерных угрозах в адрес западных стран. Такой прогноз обнародовал Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.

Подробности

Там ожидают активизации продвижения нарративов, якобы санкции "никак не влияют" на экономику рф, а лишь "наносят ущерб самим европейцам и американцам".

Кроме того, ожидается открытая кампания эскалации ядерных угроз, в рамках которой будет продвигаться идея о якобы "беспрецедентном" военном превосходстве россии, прежде всего сил ядерной триады

- считают в ЦПД.

Также там прогнозируют активизацию кампаний по обвинению ЕС и США в срыве переговоров о мире, усиление дискредитации деятельности Коалиции желающих, распространение манипуляций вокруг государственного бюджета Украины на 2026 год, продолжение информационной кампании запугивания "Черная зима" и т.д.

Напомним

По информации Министерства иностранных дел Украины, россия планирует увеличить расходы на пропаганду на 54% в 2026 году. Это происходит на фоне сокращения военных расходов и финансирования госпрограмм, включая здравоохранение.

