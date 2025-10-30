$42.080.01
18:25 • 11281 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 21596 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 24806 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 59706 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 38279 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54 • 59981 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 30389 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 82873 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 49166 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47883 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
Власти РФ усиливают технические возможности контроля за интернетом - ЦПД

Киев • УНН

 • 290 просмотра

«Роскомнадзор» получит новое оборудование для расширения системы цифровой цензуры, которое позволит отслеживать поведение пользователей и вводить точечные блокировки. Это предоставит инструменты для выборочного слежения, блокировки конкретных пользователей или отдельных запросов, делая ограничения незаметными для других.

Власти РФ усиливают технические возможности контроля за интернетом - ЦПД

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («роскомнадзор») получит новое оборудование для блокировки трафика и слежки за пользователями, ищущими «экстремистский контент». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что согласно официальной версии, эти устройства должны «защищать страну от кибератак». На самом же деле речь идет о расширении системы цифровой цензуры, что позволит отслеживать поведение пользователей и вводить точечные блокировки.

Если раньше «роскомнадзор» действовал грубо – массово закрывая сайты и блокируя интернет в целых регионах, то теперь он получит инструменты для выборочной слежки. Новые технические средства позволят блокировать конкретных пользователей или отдельные запросы, делая такие ограничения незаметными для других. Поэтому любой «сбой» в доступе можно будет списать на случайность

- пояснили в ЦПД.

Там оценивают, что таким образом кремль получает реальный инструмент для отслеживания всех, кто пытается найти «неправильную» информацию или обойти блокировку.

«Фактически россия движется к модели «суверенного интернета», где доступ к сети будет определяться исключительно государством. Это еще один шаг к цифровой изоляции россиян и превращению интернета в инструмент политического контроля», - резюмировали в ЦПД.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует, что в первой половине ноября кремлевская пропаганда сосредоточится на дискредитации санкций ЕС и США, а также на новых ядерных угрозах. Ожидается продвижение нарративов о якобы неэффективности санкций и военном превосходстве рф.

Пропаганда кремля системно искажает реальность относительно мирных переговоров - ЦПД29.10.25, 00:15

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаТехнологии
Совет национальной безопасности и обороны Украины