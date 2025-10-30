Власти РФ усиливают технические возможности контроля за интернетом - ЦПД
Киев • УНН
«Роскомнадзор» получит новое оборудование для расширения системы цифровой цензуры, которое позволит отслеживать поведение пользователей и вводить точечные блокировки. Это предоставит инструменты для выборочного слежения, блокировки конкретных пользователей или отдельных запросов, делая ограничения незаметными для других.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («роскомнадзор») получит новое оборудование для блокировки трафика и слежки за пользователями, ищущими «экстремистский контент». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что согласно официальной версии, эти устройства должны «защищать страну от кибератак». На самом же деле речь идет о расширении системы цифровой цензуры, что позволит отслеживать поведение пользователей и вводить точечные блокировки.
Если раньше «роскомнадзор» действовал грубо – массово закрывая сайты и блокируя интернет в целых регионах, то теперь он получит инструменты для выборочной слежки. Новые технические средства позволят блокировать конкретных пользователей или отдельные запросы, делая такие ограничения незаметными для других. Поэтому любой «сбой» в доступе можно будет списать на случайность
Там оценивают, что таким образом кремль получает реальный инструмент для отслеживания всех, кто пытается найти «неправильную» информацию или обойти блокировку.
«Фактически россия движется к модели «суверенного интернета», где доступ к сети будет определяться исключительно государством. Это еще один шаг к цифровой изоляции россиян и превращению интернета в инструмент политического контроля», - резюмировали в ЦПД.
Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует, что в первой половине ноября кремлевская пропаганда сосредоточится на дискредитации санкций ЕС и США, а также на новых ядерных угрозах. Ожидается продвижение нарративов о якобы неэффективности санкций и военном превосходстве рф.
