Власти РФ усиливают технические возможности контроля за интернетом - ЦПД

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («роскомнадзор») получит новое оборудование для блокировки трафика и слежки за пользователями, ищущими «экстремистский контент». Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что согласно официальной версии, эти устройства должны «защищать страну от кибератак». На самом же деле речь идет о расширении системы цифровой цензуры, что позволит отслеживать поведение пользователей и вводить точечные блокировки.

Если раньше «роскомнадзор» действовал грубо – массово закрывая сайты и блокируя интернет в целых регионах, то теперь он получит инструменты для выборочной слежки. Новые технические средства позволят блокировать конкретных пользователей или отдельные запросы, делая такие ограничения незаметными для других. Поэтому любой «сбой» в доступе можно будет списать на случайность