Китай запрещает интимные фото в частных чатах: за нарушение грозит тюремное заключение

Коммунистическая партия Китая объявила войну «непристойности» в цифровом пространстве. С 1 января 2026 года за распространение откровенного контента в частных онлайн-сообщениях грозит не только штраф, но и тюремное заключение. Новые правила превращают интимную переписку в юридическое и моральное преступление против государства. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Новые нормы дают правоохранителям право вмешиваться в личное общение на платформах WeChat и QQ. Под запрет попадает любой «непристойный» контент, включая секстинг по согласию. Пекин аргументирует это заполнением «нормативных пробелов» и борьбой за «социалистическую мораль».

Это вызывает беспокойство относительно того, может ли это привести к вмешательству государственной власти в частную жизнь людей