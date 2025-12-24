$42.100.05
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 14941 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 19226 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 14354 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 20655 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 27600 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 17777 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 19290 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35446 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51035 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 70447 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Китай запрещает интимные фото в частных чатах: за нарушение грозит тюремное заключение

Киев • УНН

 • 846 просмотра

В Китае с 1 января 2026 года вводится запрет на распространение откровенного контента в частных онлайн-сообщениях, включая секстинг. За нарушение грозят штрафы до 700 долларов и тюремное заключение, а администраторы групп несут ответственность за удаление такого контента.

Китай запрещает интимные фото в частных чатах: за нарушение грозит тюремное заключение
Фото: AP

Коммунистическая партия Китая объявила войну «непристойности» в цифровом пространстве. С 1 января 2026 года за распространение откровенного контента в частных онлайн-сообщениях грозит не только штраф, но и тюремное заключение. Новые правила превращают интимную переписку в юридическое и моральное преступление против государства. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Новые нормы дают правоохранителям право вмешиваться в личное общение на платформах WeChat и QQ. Под запрет попадает любой «непристойный» контент, включая секстинг по согласию. Пекин аргументирует это заполнением «нормативных пробелов» и борьбой за «социалистическую мораль».

Это вызывает беспокойство относительно того, может ли это привести к вмешательству государственной власти в частную жизнь людей 

– сообщает Роуз Луцю, эксперт по китайскому интернету.

Штрафы и аресты за пересылку фото

Наказание за нарушение «чистой онлайн-среды» существенно ужесточили:

  • Арест: от 10 до 15 суток за распространение непристойных материалов.
    • Штраф: сумма выросла до 700 долларов США (ранее около 420 долларов).
      • Ответственность администраторов: руководители групп в мессенджерах теперь официально обязаны удалять откровенный контент, иначе им грозит тюремный срок.

        От защиты женщин до тотального контроля

        Толчком к изменениям стал скандал с группой в Telegram «MaskPark», где более 100 тысяч мужчин распространяли интимные фото женщин без их согласия. Однако правозащитники отмечают, что вместо защиты прав женщин власти используют это как повод для усиления цензуры. В последние годы лидер КНР Си Цзиньпин активно ограничивает феминистский активизм, а новый закон позволяет трактовать любой интимный контент как «угрозу морали».

        Степан Гафтко

Новости Мира

