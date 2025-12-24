Китай запрещает интимные фото в частных чатах: за нарушение грозит тюремное заключение
Киев • УНН
В Китае с 1 января 2026 года вводится запрет на распространение откровенного контента в частных онлайн-сообщениях, включая секстинг. За нарушение грозят штрафы до 700 долларов и тюремное заключение, а администраторы групп несут ответственность за удаление такого контента.
Коммунистическая партия Китая объявила войну «непристойности» в цифровом пространстве. С 1 января 2026 года за распространение откровенного контента в частных онлайн-сообщениях грозит не только штраф, но и тюремное заключение. Новые правила превращают интимную переписку в юридическое и моральное преступление против государства. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.
Детали
Новые нормы дают правоохранителям право вмешиваться в личное общение на платформах WeChat и QQ. Под запрет попадает любой «непристойный» контент, включая секстинг по согласию. Пекин аргументирует это заполнением «нормативных пробелов» и борьбой за «социалистическую мораль».
Это вызывает беспокойство относительно того, может ли это привести к вмешательству государственной власти в частную жизнь людей
Штрафы и аресты за пересылку фото
Наказание за нарушение «чистой онлайн-среды» существенно ужесточили:
- Арест: от 10 до 15 суток за распространение непристойных материалов.
- Штраф: сумма выросла до 700 долларов США (ранее около 420 долларов).
- Ответственность администраторов: руководители групп в мессенджерах теперь официально обязаны удалять откровенный контент, иначе им грозит тюремный срок.
От защиты женщин до тотального контроля
Толчком к изменениям стал скандал с группой в Telegram «MaskPark», где более 100 тысяч мужчин распространяли интимные фото женщин без их согласия. Однако правозащитники отмечают, что вместо защиты прав женщин власти используют это как повод для усиления цензуры. В последние годы лидер КНР Си Цзиньпин активно ограничивает феминистский активизм, а новый закон позволяет трактовать любой интимный контент как «угрозу морали».
В рф будут штрафовать за распространение фильмов, которые "дискредитируют традиционные ценности"21.12.25, 16:14 • 5039 просмотров