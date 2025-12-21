В рф будут штрафовать за распространение фильмов, которые "дискредитируют традиционные ценности"
Киев • УНН
В рф планируют ввести штрафы за распространение фильмов, которые якобы "дискредитируют традиционные ценности". Законопроект предусматривает финансовую ответственность для аудиовизуальных сервисов, соцсетей и частных лиц.
В россии готовятся ввести штрафы за распространение фильмов, которые якобы "дискредитируют традиционные ценности". Соответствующий законопроект депутаты планируют внести в госдуму в ближайшее время. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
Подробности
Инициатива предусматривает финансовую ответственность аудиовизуальных сервисов и даже социальных сетей. То есть штрафы могут грозить не только бизнесам, но и частным лицам.
Отсутствие четких критериев самого понятия "дискредитации традиционных ценностей" позволяет получить универсальный инструмент цензуры: под запрет может попасть любой фильм или сериал, не вписывающийся в навязанную государством идеологическую картину
Кроме того, репрессивная логика в вопросе просмотра кино формирует атмосферу самоцензуры. Платформы, чтобы не получить штраф, будут удалять контент "на опережение", а зрители - избегать просмотра и распространения "рискованных" фильмов.
Напомним
РФ планирует запустить единый реестр IMEI, который с 2027 года привяжет их к абонентским номерам. С 2028 года к сети будут подключаться только устройства из государственной базы, что сделает мобильную связь элементом государственного надзора.