В рф будут штрафовать за распространение фильмов, которые "дискредитируют традиционные ценности"

$42.340.00
49.590.00
ukenru
Эксклюзив
12:47 • 4222 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 11703 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 15280 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 29696 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 58248 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 63813 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 40657 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35959 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36724 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 41072 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.8м/с
90%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рфPhoto21 декабря, 05:20 • 16569 просмотра
Минус 1130 солдат и 116 БпЛА: Генштаб уточнил потери врага за сутки21 декабря, 05:38 • 3700 просмотра
Сан-Франциско накрыл масштабный блэкаут: без света 130 тысяч абонентовPhoto21 декабря, 06:10 • 9618 просмотра
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы21 декабря, 07:15 • 14158 просмотра
33-летняя инженер с инвалидностью совершила исторический полет к границе космоса09:37 • 5924 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto14:01 • 1226 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 34315 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 63813 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 104520 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 76189 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Эмманюэль Макрон
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Государственная граница Украины
Румыния
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 13840 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 15616 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 27866 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 44802 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 33776 просмотра
Актуальное
Хранитель
Бильд
Техника
Дипломатка
Шахед-136

В рф будут штрафовать за распространение фильмов, которые "дискредитируют традиционные ценности"

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В рф планируют ввести штрафы за распространение фильмов, которые якобы "дискредитируют традиционные ценности". Законопроект предусматривает финансовую ответственность для аудиовизуальных сервисов, соцсетей и частных лиц.

В рф будут штрафовать за распространение фильмов, которые "дискредитируют традиционные ценности"

В россии готовятся ввести штрафы за распространение фильмов, которые якобы "дискредитируют традиционные ценности". Соответствующий законопроект депутаты планируют внести в госдуму в ближайшее время. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

Подробности

Инициатива предусматривает финансовую ответственность аудиовизуальных сервисов и даже социальных сетей. То есть штрафы могут грозить не только бизнесам, но и частным лицам.

Отсутствие четких критериев самого понятия "дискредитации традиционных ценностей" позволяет получить универсальный инструмент цензуры: под запрет может попасть любой фильм или сериал, не вписывающийся в навязанную государством идеологическую картину

- говорится в сообщении.

Кроме того, репрессивная логика в вопросе просмотра кино формирует атмосферу самоцензуры. Платформы, чтобы не получить штраф, будут удалять контент "на опережение", а зрители - избегать просмотра и распространения "рискованных" фильмов.

Напомним

РФ планирует запустить единый реестр IMEI, который с 2027 года привяжет их к абонентским номерам. С 2028 года к сети будут подключаться только устройства из государственной базы, что сделает мобильную связь элементом государственного надзора.

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Фильм
Сериал