У рф штрафуватимуть за поширення фільмів, які "дискредитують традиційні цінності"
Київ • УНН
В рф планують ввести штрафи за поширення фільмів, які нібито "дискредитують традиційні цінності". Законопроєкт передбачає фінансову відповідальність для аудіовізуальних сервісів, соцмереж та приватних осіб.
У росії готуються запровадити штрафи за поширення фільмів, які нібито "дискредитують традиційні цінності". Відповідний законопроєкт депутати планують внести до держдуми найближчим часом. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
Деталі
Ініціатива передбачає фінансову відповідальність аудіовізуальних сервісів і навіть соціальних мереж. Тобто штрафи можуть загрожувати не лише бізнесам, а й приватним особам.
Відсутність чітких критеріїв самого поняття "дискредитації традиційних цінностей" дозволяє отримати універсальний інструмент цензури: під заборону може потрапити будь-який фільм або серіал, що не вписується в навʼязану державою ідеологічну картину
Окрім того, репресивна логіка у питанні перегляду кіно формує атмосферу самоцензури. Платформи, щоб не отримати штраф, будуть видаляти контент "на випередження", а глядачі - уникати перегляду та поширення "ризикованих" фільмів.
Нагадаємо
рф планує запустити єдиний реєстр IMEI, що з 2027 року прив'яже їх до абонентських номерів. З 2028 року до мережі підключатимуться лише пристрої з державної бази, що зробить мобільний зв'язок елементом державного нагляду.