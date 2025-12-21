$42.340.00
Ексклюзив
12:47 • 3714 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
09:49 • 11358 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 14993 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 29444 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 57992 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 63574 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 40568 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 35911 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36660 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 40974 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 104294 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 76009 перегляди
У рф штрафуватимуть за поширення фільмів, які "дискредитують традиційні цінності"

Київ • УНН

 • 70 перегляди

В рф планують ввести штрафи за поширення фільмів, які нібито "дискредитують традиційні цінності". Законопроєкт передбачає фінансову відповідальність для аудіовізуальних сервісів, соцмереж та приватних осіб.

У рф штрафуватимуть за поширення фільмів, які "дискредитують традиційні цінності"

У росії готуються запровадити штрафи за поширення фільмів, які нібито "дискредитують традиційні цінності". Відповідний законопроєкт депутати планують внести до держдуми найближчим часом. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

Деталі

Ініціатива передбачає фінансову відповідальність аудіовізуальних сервісів і навіть соціальних мереж. Тобто штрафи можуть загрожувати не лише бізнесам, а й приватним особам.

Відсутність чітких критеріїв самого поняття "дискредитації традиційних цінностей" дозволяє отримати універсальний інструмент цензури: під заборону може потрапити будь-який фільм або серіал, що не вписується в навʼязану державою ідеологічну картину

- йдеться у повідомленні.

Окрім того, репресивна логіка у питанні перегляду кіно формує атмосферу самоцензури. Платформи, щоб не отримати штраф, будуть видаляти контент "на випередження", а глядачі - уникати перегляду та поширення "ризикованих" фільмів.

Нагадаємо

рф планує запустити єдиний реєстр IMEI, що з 2027 року прив'яже їх до абонентських номерів. З 2028 року до мережі підключатимуться лише пристрої з державної бази, що зробить мобільний зв'язок елементом державного нагляду.

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Фільм
Серіали