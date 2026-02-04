$43.190.22
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россия
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Активисты StopOdrex, среди которых семьи умерших пациентов клиники "Одрекс", запустили Telegram-канал для коммуникации. Это решение принято после третьей блокировки сайта StopOdrex.

Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой

Активисты движения StopOdrex, среди которых семьи умерших пациентов скандальной клиники "Одрекс" и люди, считающие себя пострадавшими из-за лечения там, запустили Telegram-канал для быстрой и безопасной коммуникации. Об этом на своей странице в Facebook написала соучредительница платформы StopOdrex Кристина Тоткайло, сообщает УНН.

По словам женщины, чей папа умер после лечения в клинике "Одрекс", решение создать Telegram-канал было принято после третьей блокировки сайта StopOdrex.

Из-за очередной блокировки платформы StopOdrex скандальной одесской клиникой "Одрекс" мы запустили Telegram-канал – как быстрый и безопасный способ коммуникации, который сложнее уничтожить

- написала Кристина Тоткайло.

Она отметила, что Telegram-канал выполняет те же функции, что и ныне заблокированный сайт: сбор и публикация анонимных историй людей об опыте лечения в клинике "Одрекс", общение и поддержка друг друга, а также информирование подписчиков о ходе "Дела Odrex".

Мы публикуем все истории анонимно, потому что видим, как много людей боятся говорить открыто. И это страшно само по себе. Страшно, что после потери близкого человека люди боятся еще и клиники

- написала активистка.

Кристина Тоткайло не единственная, кто публично говорит о страхе, запугивании и давлении, с которыми сталкиваются люди после того, как решаются рассказать о своем опыте лечения в клинике "Одрекс". Часть пострадавших сегодня боится не только юридического или психологического давления, но и за собственную безопасность. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявляла вдова бывшего пациента клиники Odrex Светлана Гук.

А может, начнется физическое устранение тех пострадавших, кто потерял своих близких, кто потерял здоровье? Я даже не понимаю, что сегодня происходит. Какие шаги они будут делать дальше? Что – убирать "неудобных" свидетелей или как?

- задает вопрос Светлана Гук.

Она также отметила, что многократные блокировки платформы StopOdrex являются целенаправленной попыткой клиники заставить людей молчать.

По моему мнению, это попытка, так сказать, "закрыть людям рот" подобным образом – путем блокировки сайта, чтобы люди не могли в медиапространстве писать свои истории и рассказывать о своем горьком опыте. Вы же понимаете, если бы на самом деле "Одрексу" нечего было бояться и нечего скрывать, то, безусловно, никто бы не прибегал к таким низким действиям, как блокировка сайта. Никто бы этим не занимался, если бы они действительно были клиникой с высоким уровнем предоставления медицинских услуг

- считает Светлана Гук.

Позиция клиники "Одрекс" относительно блокировки платформы StopOdrex

Однако, несмотря на третью блокировку платформы StopOdrex, представители клиники публично отрицают какую-либо причастность к этому. Во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокаты клиники заявили, что им якобы ничего не известно о сайте StopOdrex, где семьи умерших пациентов и бывшие пациенты публиковали свои истории лечения.

"Мы сайт не знаем", – заявил адвокат клиники Маси Найем.

Адвокат юридической компании MILLER Анна Калинчук также отметила, что ей ничего не известно о платформе.

В то же время, как сообщала соучредительница StopOdrex Кристина Тоткайло, многократные блокировки сайта происходили именно после обращений компаний, связанных с клиникой Odrex.

Напомним

Платформа StopOdrex, созданная по инициативе людей, которые считают себя или своих родных пострадавшими от лечения в скандальной клинике "Одрекс". Она позиционируется как некоммерческий и неполитический проект, целью которого является сбор и публикация историй, а также информирование общества о ходе уголовных производств относительно деятельности клиники Odrex.

Лилия Подоляк

