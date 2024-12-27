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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

Киев  •  УНН

 • 531 просмотра

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Командующий НАТО по трансформации заявил о необходимости иметь оружие для ответа на российскую угрозу. Европа не сможет защититься только оборонительными системами из-за своих размеров.

Североатлантическому альянсу необходимо иметь в своем арсенале дальнобойное оружие, чтобы реагировать на угрозу новой российской гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник". Об этом сказал командующий НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье в интервью Defense News, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов Defense News, Пьер Вандье отметил, что Альянсу нужно иметь возможность "отвечать россии взаимностью".

Стабильность - это способность давать ответ. Если рф имеет средства для удара по Европе на глубину 2000 км, вы должны быть способным ответить. Сдерживание - это способ оказывать давление на врага еще до того, как он дойдет до вас. Он должен думать о последствиях своих действий до того, как их совершить. Сегодня мы видим совершенно противоположное, сегодня мы все время являемся свидетелями какого-то свершившегося факта

- сказал Пьер Вандье.

Адмирал считает, что Европе не удастся избавиться от угрозы созданием чего-то вроде израильского Железного купола, учитывая ее размер.

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По словам Пьер Вандье, за последние четыре-пять лет большинство мер по стабилизации, которые сформировали после холодной войны, перестали работать. Одним из крупнейших стал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого вышли США и россия.

Резюмируя он добавил, что москва "будет отвечать на эскалацию".

Напомним,

Анализ обломков баллистической ракеты "Орешник", которой рф атаковала Днепр, показал дату производства - 2017 год. Ракета была разработана в начале 2010-х и изготовлена предприятием "Роскосмоса".  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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