"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"

Североатлантическому альянсу необходимо иметь в своем арсенале дальнобойное оружие, чтобы реагировать на угрозу новой российской гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник". Об этом сказал командующий НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье в интервью Defense News, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов Defense News, Пьер Вандье отметил, что Альянсу нужно иметь возможность "отвечать россии взаимностью".

Стабильность - это способность давать ответ. Если рф имеет средства для удара по Европе на глубину 2000 км, вы должны быть способным ответить. Сдерживание - это способ оказывать давление на врага еще до того, как он дойдет до вас. Он должен думать о последствиях своих действий до того, как их совершить. Сегодня мы видим совершенно противоположное, сегодня мы все время являемся свидетелями какого-то свершившегося факта