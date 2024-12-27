"Нужно иметь возможность отвечать": генерал НАТО о том, как противостоять угрозе "Орешника"
Киев • УНН
Командующий НАТО по трансформации заявил о необходимости иметь оружие для ответа на российскую угрозу. Европа не сможет защититься только оборонительными системами из-за своих размеров.
Североатлантическому альянсу необходимо иметь в своем арсенале дальнобойное оружие, чтобы реагировать на угрозу новой российской гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник". Об этом сказал командующий НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье в интервью Defense News, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос журналистов Defense News, Пьер Вандье отметил, что Альянсу нужно иметь возможность "отвечать россии взаимностью".
Стабильность - это способность давать ответ. Если рф имеет средства для удара по Европе на глубину 2000 км, вы должны быть способным ответить. Сдерживание - это способ оказывать давление на врага еще до того, как он дойдет до вас. Он должен думать о последствиях своих действий до того, как их совершить. Сегодня мы видим совершенно противоположное, сегодня мы все время являемся свидетелями какого-то свершившегося факта
Адмирал считает, что Европе не удастся избавиться от угрозы созданием чего-то вроде израильского Железного купола, учитывая ее размер.
По словам Пьер Вандье, за последние четыре-пять лет большинство мер по стабилизации, которые сформировали после холодной войны, перестали работать. Одним из крупнейших стал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), из которого вышли США и россия.
Резюмируя он добавил, что москва "будет отвечать на эскалацию".
Напомним,
Анализ обломков баллистической ракеты "Орешник", которой рф атаковала Днепр, показал дату производства - 2017 год. Ракета была разработана в начале 2010-х и изготовлена предприятием "Роскосмоса".