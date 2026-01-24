$43.170.01
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с Китаем

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Дональд Трамп выразил недовольство позицией Оттавы по оборонным проектам в Арктике и ее торговой политике. Он настаивает на контроле США над Гренландией для системы противоракетной обороны.

Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил публичное недовольство позицией официальной Оттавы по стратегическим оборонным проектам в Арктике. Новый виток напряженности между странами-соседями возник на фоне попыток Вашингтона установить контроль над Гренландией для развертывания глобальной системы противоракетной обороны. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, пишет УНН.

Детали

Трамп настаивает, что установление американского контроля над Гренландией является критически важным для реализации амбициозного проекта "Золотой купол" – высокотехнологичного щита, который должен защитить Северную Америку от баллистических угроз.

СМИ: Трамп жалуется на уязвимость Канады перед Китаем и Россией в Арктике18.01.26, 18:32 • 6506 просмотров

По убеждению хозяина Белого дома, отказ Канады поддержать строительство системы непосредственно в Гренландии вредит безопасности всего континента.

Канада выступает против строительства "Золотого купола" над Гренландией, хотя он защищал бы и Канаду

– заявил Трамп в Truth Social, подчеркнув, что без участия США остров может стать объектом экспансии России или Китая.

Китайский фактор и угроза экономического поглощения

Отдельным поводом для критики стала торговая политика Канады, которую Вашингтон считает слишком лояльной к Пекину. Трамп предостерег канадское правительство от тесного экономического сотрудничества с КНР, прогнозируя фатальные последствия для суверенитета соседа.

Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19.01.26, 16:58 • 79006 просмотров

Вместо этого они проголосовали за ведение бизнеса с Китаем, который "съест их с потрохами" уже в течение первого года!

– резюмировал американский президент.

Дипломатическое противостояние в Арктике

Несмотря на то, что ранее на саммите в Давосе президент США несколько смягчил риторику относительно возможной военной аннексии Гренландии, давление на Данию и Канаду продолжает расти. Белый дом использует как экономические рычаги, в частности угрозы введения пошлин, так и геополитическую аргументацию о "вакууме силы" в Арктическом регионе. Канада, со своей стороны, продолжает настаивать на уважении к международному праву и суверенитету Гренландии, одновременно пытаясь сбалансировать отношения с ключевым торговым партнером в Вашингтоне. 

Премьер Канады "встревожен эскалацией" и обещает поддержку Гренландии18.01.26, 19:36 • 6074 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Truth Social
Гренландия
Давос
Оттава
Белый дом
Дональд Трамп
Железный купол
Дания
Канада
Китай
Соединённые Штаты