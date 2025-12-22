Глобальный контроль над ядерными вооружениями окажется под давлением в 2026 году - AFP

Хрупкая глобальная правовая база контроля над ядерным оружием может столкнуться с дальнейшими препятствиями в 2026 году, что может подорвать барьеры для предотвращения ядерного кризиса, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

В первой половине года произойдут два ключевых события: 5 февраля истекает срок действия двустороннего договора между США и Россией, Новый СНВ, а в апреле в Нью-Йорке состоится Конференция по рассмотрению (RevCon) Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – краеугольного камня глобальных систем ядерной безопасности.

RevCon, которая проводится каждые четыре-пять лет, имеет целью сохранить ДНЯО. Но во время двух последних сессий 191 государство-подписант не смогли договориться об окончательном документе, и эксперты ожидают такого же результата в апреле, пишет издание.

"Я думаю, что это будет сложный RevCon", – сказала Александра Белл, глава американской некоммерческой организации по вопросам глобальной безопасности Bulletin of the Atomic Scientists, на онлайн-конференции, организованной ООН в начале декабря.

"Что касается текущего состояния и ближайших перспектив архитектуры контроля над ядерными вооружениями, дела обстоят мрачно", – добавила она.

Антон Хлопков, директор российского аналитического центра "Центр энергетических и безопасностных исследований" (CENESS), занял еще более суровую точку зрения, заявив на том же мероприятии, что "мы находимся на грани почти полного демонтажа архитектуры контроля над вооружениями".

"Мы должны быть реалистами в нынешних обстоятельствах. В лучшем случае, я думаю, нам следует попытаться сохранить то, что имеем", – сказал он.

От ударов США по иранским ядерным объектам до испытания Россией новой крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и замечаний президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний – международный ядерный ландшафт помрачнел в 2025 году, отмечает издание.

При этом, "архитектура контроля над вооружениями разрушается", заявила агентству AFP Эммануэль Метр из французского Foundation for Strategic Research (FRS).

Ключевой вызов заключается в изменении глобальных отношений, пишет издание.

Ядерный контроль строился на протяжении десятилетий вокруг оси Москва-Вашингтон, но растущая мощь Китая и быстрый технологический прогресс изменили международное поле игры, которое одновременно становится все более напряженным, пишет издание.

"Растущая взаимосвязь между ядерными и обычными силами и появление прорывных технологий (таких как система обороны США "Железный купол" и новое гиперзвуковое оружие) превратили традиционное ядерное сдерживание в многодоменную концепцию, особенно в многополярном мире", – сказал Хуа Хань из Пекинского университета.

"Эта трехсторонняя конфигурация создает сложности, выходящие далеко за пределы двусторонней модели времен Холодной войны. Увеличение сотрудничества между Китаем и Россией еще больше усложняет расчеты сдерживания, особенно на двух основных театрах военных действий: в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе", – добавила она, согласно протоколу апрельского мероприятия, проведенного пакистанским Center for International Strategic Studies.

Вероятным результатом изменения ландшафта является прекращение действия Нового СНВ, который устанавливает ограничения на вооружения и включает системы инспекции, пишет издание.

"Весь компонент инспекции больше не функционирует, сообщения о перемещении ракеты и т.д. – все это исчезло. Осталось лишь добровольное обязательство оставаться в пределах ограничений", – сказала Метр.

Но, по словам Роберта Питерса из влиятельного фонда Heritage Foundation, допустить прекращение действия Нового СНВ "отвечает интересам Америки", что отражает позицию значительной части стратегического сообщества США не связывать руки Вашингтона только с Москвой.

Пекин, который в настоящее время имеет меньше оружия, пока отказывается участвовать в трехсторонних переговорах о разоружении.

"Китай - самая быстрорастущая ядерная держава на планете. Он строит 100 новых боеголовок в год и теперь имеет больше шахт для МБР (межконтинентальных баллистических ракет), чем США имеют активных шахт Minuteman III", - сказал Питерс на недавнем онлайн-мероприятии Institute for Strategic Studies.

"Новый СНВ никак не решает" этот вопрос, добавил он.

Однако, по словам Метр, прекращение действия Нового СНВ не означает, что мир должен ожидать серьезных последствий уже 6 февраля.

Как в Вашингтоне, так и в Москве "есть небольшой запас для возвращения некоторых видов оружия на вооружение, но их количество не может быть очень значительным. Есть узкие места", которые замедлят любое наращивание, сказала она.

Также отсутствие окончательного документа от RevCon не повлечет "немедленных или разрушительных последствий" для ДНЯО, сказала она.

Но, предупредила она, меньшее количество гарантий рискует оставить мир без дипломатических инструментов для разрешения напряженности.

"Чем менее функциональным становится ДНЯО, тем труднее выработать коллективные решения в случае кризиса", - отметила она.

