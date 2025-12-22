$42.250.09
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 14735 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 28748 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 33139 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 41174 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 38803 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 48311 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 72447 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 85924 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45745 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 123211 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 91874 перегляди
Глобальний контроль над ядерними озброєннями опиниться під тиском у 2026 році - AFP

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Глобальна правова база контролю над ядерною зброєю може зіткнутися з перешкодами у 2026 році. 5 лютого закінчується термін дії двостороннього договору між США та росією, СНО-3, а у квітні в Нью-Йорку відбудеться Конференція з огляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Глобальний контроль над ядерними озброєннями опиниться під тиском у 2026 році - AFP

Крихка глобальна правова база контролю над ядерною зброєю може зіткнутися з подальшими перешкодами у 2026 році, що може підірвати бар'єри для уникнення ядерної кризи, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі

У першій половині року відбудуться дві ключові події: 5 лютого закінчується термін дії двостороннього договору між США та росією, СНО-3, а у квітні в Нью-Йорку відбудеться Конференція з огляду (RevCon) Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) – наріжного каменю глобальних систем ядерної безпеки.

RevCon, яка проводиться кожні чотири-п'ять років, має на меті зберегти ДНЯЗ. Але під час двох останніх сесій 191 держава-підписант не змогли домовитися про остаточний документ, і експерти очікують такого ж результату у квітні, пише видання.

"Я думаю, що це буде складний RevCon", – сказала Александра Белл, голова американської некомерційної організації з питань глобальної безпеки Bulletin of the Atomic Scientists, на онлайн-конференції, організованій ООН на початку грудня.

"Щодо поточного стану та найближчих перспектив архітектури контролю над ядерними озброєннями, справи йдуть похмуро", – додала вона.

Антон Хлопков, директор російського аналітичного центру "Центр енергетичних та безпекових досліджень" (CENESS), зайняв ще більш сувору точку зору, заявивши на тому ж заході, що "ми знаходимося на межі майже повного демонтажу архітектури контролю над озброєннями".

"Ми повинні бути реалістами за нинішніх обставин. У кращому випадку, я думаю, нам слід спробувати зберегти те, що маємо", – сказав він.

Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії06.11.25, 02:18 • 11984 перегляди

Від ударів США по іранських ядерних об'єктах до випробування росією нової крилатої ракети з ядерним двигуном "буревісник" та зауважень президента США Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань – міжнародний ядерний ландшафт похмурнів у 2025 році, зазначає видання.

При цьому, "архітектура контролю над озброєннями руйнується", заявила агентству AFP Еммануель Метр з французького Foundation for Strategic Research (FRS).

Ключовий виклик полягає у зміні у глобальних відносинах, пише видання.

Ядерний контроль будувався протягом десятиліть навколо осі Москва-Вашингтон, але зростаюча могутність Китаю та швидкий технологічний прогрес змінили міжнародне поле гри, яке одночасно стає дедалі напруженішим, пише видання.

"Зростаючий взаємозв'язок між ядерними та звичайними силами та поява проривних технологій (таких як система оборони США "Золотий купол" та нова гіперзвукова зброя) перетворили традиційне ядерне стримування на багатодоменну концепцію, особливо в багатополярному світі", – сказав Хуа Хань з Пекінського університету.

"Ця тристороння конфігурація створює складнощі, що виходять далеко за межі двосторонньої моделі часів Холодної війни. Збільшення співпраці між Китаєм і росією ще більше ускладнює розрахунки стримування, особливо на двох основних театрах військових дій: у Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – додала вона, згідно з протоколом квітневого заходу, проведеного пакистанським Center for International Strategic Studies.

Рютте планує посилити акцент на ядерному потенціалі НАТО як засобі стримування проти рф08.11.25, 11:45 • 3686 переглядiв

Ймовірним результатом зміни ландшафту є припинення дії СНО-3, який встановлює обмеження на озброєння та включає системи інспекції, пише видання.

"Весь компонент інспекції більше не функціонує, повідомлення про переміщення ракети тощо – все це зникло. Залишилося лише добровільне зобов’язання залишатися в межах обмежень", – сказала Метр.

Але, за словами Роберта Пітерса з впливового фонду Heritage Foundation, допустити припинення дії СНО-3 "відповідає інтересам Америки", що відображає позицію значної частини стратегічної спільноти США не зв’язувати руки Вашингтона лише з москвою.

Пекін, який наразі має менше зброї, поки що відмовляється брати участь у тристоронніх переговорах про роззброєння.

"Китай - найшвидше зростаюча ядерна держава на планеті. Він будує 100 нових боєголовок на рік і тепер має більше шахт для МБР (міжконтинентальних балістичних ракет), ніж США мають активних шахт Minuteman III", - сказав Пітерс на нещодавньому онлайн-заході Institute for Strategic Studies.

москва й Пекін зближуються на тлі ядерної напруги: росія оголосила про "поглиблені" переговори з Китаєм – ЗМІ20.11.25, 18:16 • 4530 переглядiв

"СНО-3 ніяк не вирішує" це питання, додав він.

Однак, за словами Метр, припинення дії СНО-3 не означає, що світ повинен очікувати серйозних наслідків вже 6 лютого.

Як у Вашингтоні, так і в москві "є невеликий запас для повернення деяких видів зброї на озброєння, але їх кількість не може бути дуже значною. Є вузькі місця", які уповільнять будь-яке нарощування, сказала вона.

Також відсутність остаточного документа від RevCon не спричинить "негайних або руйнівних наслідків" для ДНЯЗ, сказала вона.

Але, попередила вона, менше гарантій ризикує залишити світ без дипломатичних інструментів для вирішення напруженості.

"Чим менш функціональним стає ДНЯЗ, тим важче виробити колективні рішення у разі кризи", - зазначила вона.

Трамп офіційно заявив, що США не планують поки ядерних випробувань – лише "системні"02.11.25, 20:24 • 6580 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ядерна зброя
Міжнародний інститут стратегічних досліджень
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Залізний купол
Нью-Йорк
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран