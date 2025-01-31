Китай строит огромный новый военный командный центр в Пекине - FT

Китайские военные возводят массивный комплекс в западной части Пекина, который, по данным американской разведки, станет командным центром в военное время, значительно больше Пентагона. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников, передает УНН.

Детали

Спутниковые снимки демонстрируют более 60 га строительной площадки в 30 км к юго-западу от Пекина.

На территории есть глубокие котлованы, которые, по оценкам военных экспертов, предназначены для размещения больших укрепленных бункеров, которые будут защищать китайское военное руководство во время конфликта - включая возможную ядерную войну.

Несколько действующих и бывших чиновников США заявили, что американская разведка внимательно следит за строительством этого объекта, который станет крупнейшим военным командным центром в мире - как минимум в 10 раз больше Пентагона.

По данным анализа спутниковых снимков, полученных FT, основные строительные работы начались в середине 2024 года. Три человека, знакомых с ситуацией, сообщили, что некоторые аналитики разведки окрестили этот проект «Пекинским военным городом».

Строительство происходит на фоне разработки Народно-освободительной армией Китая (НОАК) новых видов вооружений и проектов в преддверии 100-летия со дня ее основания в 2027 году.

По данным американской разведки, глава КНР Си Цзиньпин приказал НОАК к тому времени разработать возможности для нападения на Тайвань.

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Кроме того, НОАК стремительно наращивает свой ядерный арсенал и работает над лучшей интеграцией своих различных военных ветвей. Военные эксперты считают, что недостаток координации между видами войск является одной из самых больших слабостей китайской армии по сравнению с американскими вооруженными силами.

«Если это подтвердится, новый подземный командный бункер для военного руководства, включая президента Си как председателя Центрального военного совета, сигнализирует о намерениях Пекина не только создать армию мирового уровня, но и развить передовые возможности ведения ядерной войны», - заявил бывший руководитель аналитического подразделения ЦРУ по Китаю Денис Уайлдер.

Директор национальной разведки США, который контролирует работу американского разведывательного сообщества, не прокомментировал этот проект.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что «не знает деталей», но подчеркнуло, что Китай «привержен пути мирного развития и придерживается оборонной политики».

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Ренни Бабиарз, бывший аналитик изображений в Национальном агентстве геопространственной разведки США, который исследовал спутниковые снимки этого района, сообщил, что на территории работают по меньшей мере 100 строительных кранов в зоне площадью 5 квадратных километров, создавая подземную инфраструктуру.

«Анализ изображений свидетельствует о строительстве нескольких возможных подземных объектов, соединенных потенциальными подземными проходами, хотя для более полной оценки необходимы дополнительные данные», - заявил Бабиарз, который сейчас занимает должность вице-президента по анализу и операциям в компании АllSource Analysis, специализирующейся на геопространственном анализе.

Этот район на западе Пекина был заполнен строительной техникой в начале месяца, что контрастирует с кризисом в китайском секторе недвижимости, из-за которого большинство крупных проектов в стране сейчас приостановлены. В отличие от коммерческих застроек, здесь нет выставочных залов для продажи недвижимости.

Кроме того, в китайском сегменте интернета нет никаких официальных упоминаний об этом строительстве, что является необычным для подобных проектов.

Строительство этого объекта происходит в рамках многолетней реконструкции западных окраин Пекина. Однако в китайском интернете ведутся дискуссии относительно того, почему в районе Цинлунху снесли жилые дома.

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Два человека, близких к Министерству обороны Тайваня, также подтвердили, что НОАК, вероятно, строит новый командный центр. В то же время некоторые эксперты сомневаются, является ли эта территория пригодной для размещения подземных бункеров.

«Площадь этого участка значительно превышает стандартный военный лагерь или военную академию, поэтому можно предположить, что это либо административный комплекс, либо большой тренировочный центр», - заявил Хсу Ень-чи, исследователь тайваньского аналитического центра Council on Strategic and Wargaming Studies.

Напомним,

Китай стремительно наращивает свой ядерный арсенал и к 2030 году может иметь 1000 ядерных боеголовок.