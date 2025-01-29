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Пентагон приостанавливает новые контракты: что происходит в армии США

Киев  •  УНН

 • 3998 просмотра

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Министр обороны США временно остановил заключение новых контрактов с армией для переоценки положений о равенстве. Решение не влияет на действующие контракты.

Министр обороны США Пит Хегсет решил приостановить заключение новых контрактов с армией и внедрение новых программ. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Этот шаг обусловлен необходимостью переоценки положений о равенстве, справедливости и вовлеченности в рамках контрактов. Кроме того, новая администрация стремится определить стратегические приоритеты и перераспределить ресурсы. В то же время, уже действующие контракты выполняются без изменений.

Согласно информации, детали относительно масштабов и сроков пересмотра пока не разглашаются. Представители военного ведомства подчеркнули, что такие действия являются частью обычной практики после смены руководства и направлены на обеспечение соответствия новым политическим ориентирам.

Официальная позиция Пентагона по этому решению пока отсутствует, и неизвестно, распространится ли оно на другие подразделения вооруженных сил. Согласно данным, в 2024 финансовом году армия потратила 113,8 миллиарда долларов на закупки по несекретным контрактам.

Новый глава Пентагона впервые позвонил Нетаньяху: подробности разговора27.01.25, 05:09 • 29443 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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