Пентагон приостанавливает новые контракты: что происходит в армии США
Киев • УНН
Министр обороны США временно остановил заключение новых контрактов с армией для переоценки положений о равенстве. Решение не влияет на действующие контракты.
Министр обороны США Пит Хегсет решил приостановить заключение новых контрактов с армией и внедрение новых программ. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Этот шаг обусловлен необходимостью переоценки положений о равенстве, справедливости и вовлеченности в рамках контрактов. Кроме того, новая администрация стремится определить стратегические приоритеты и перераспределить ресурсы. В то же время, уже действующие контракты выполняются без изменений.
Согласно информации, детали относительно масштабов и сроков пересмотра пока не разглашаются. Представители военного ведомства подчеркнули, что такие действия являются частью обычной практики после смены руководства и направлены на обеспечение соответствия новым политическим ориентирам.
Официальная позиция Пентагона по этому решению пока отсутствует, и неизвестно, распространится ли оно на другие подразделения вооруженных сил. Согласно данным, в 2024 финансовом году армия потратила 113,8 миллиарда долларов на закупки по несекретным контрактам.
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