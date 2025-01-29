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Пентагон призупиняє нові контракти: що відбувається в армії США

Київ • УНН

 • 28737 перегляди

Міністр оборони США тимчасово зупинив укладання нових контрактів з армією для переоцінки положень щодо рівності. Рішення не впливає на чинні контракти.

Міністр оборони США Піт Хегсет вирішив призупинити укладення нових контрактів з армією та запровадження нових програм. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Цей крок обумовлений необхідністю переоцінки положень щодо рівності, справедливості та залучення в рамках контрактів. Крім того, нова адміністрація прагне визначити стратегічні пріоритети та перерозподілити ресурси. Водночас, вже чинні контракти виконуються без змін.

Згідно з інформацією, деталі щодо масштабів та строків перегляду поки не розголошуються. Представники військового відомства підкреслили, що такі дії є частиною звичайної практики після зміни керівництва та спрямовані на забезпечення відповідності новим політичним орієнтирам.

Офіційна позиція Пентагону стосовно цього рішення поки що відсутня, і невідомо, чи пошириться воно на інші підрозділи збройних сил. Згідно з даними, в 2024 фінансовому році армія витратила 113,8 мільярда доларів на закупівлі за несекретними контрактами.

Новий глава Пентагону вперше зателефонував Нетаньягу: подробиці розмови27.01.25, 05:09 • 30341 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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