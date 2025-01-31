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Китай будує величезний новий військовий командний центр у Пекіні - FT

Китай будує величезний новий військовий командний центр у Пекіні - FT

Київ • УНН

 • 27742 перегляди

У західній частині Пекіна розпочалось будівництво масштабного військового командного центру площею понад 60 га. За даними розвідки США, комплекс включатиме укріплені бункери та стане найбільшим у світі.

Китайські військові зводять масивний комплекс у західній частині Пекіна, який, за даними американської розвідки, стане командним центром у воєнний час, значно більшим за Пентагон. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на нинішніх та колишніх американських чиновників, передає УНН.

Деталі

Супутникові знімки демонструють понад 60 га будівельного майданчика за 30 км на південний захід від Пекіна.

На території є глибокі котловани, які, за оцінками військових експертів, призначені для розміщення великих укріплених бункерів, що захищатимуть китайське військове керівництво під час конфлікту - включно з можливою ядерною війною.

Кілька чинних і колишніх посадовців США заявили, що американська розвідка уважно стежить за будівництвом цього об’єкта, який стане найбільшим військовим командним центром у світі - щонайменше в 10 разів більшим за Пентагон.

За даними аналізу супутникових знімків, отриманих FT, основні будівельні роботи розпочалися в середині 2024 року. Троє осіб, знайомих із ситуацією, повідомили, що деякі аналітики розвідки охрестили цей проєкт "Пекінське військове місто".

Будівництво відбувається на тлі розробки Народно-визвольною армією Китаю (НВАК) нових видів озброєнь та проєктів напередодні 100-річчя з дня її заснування у 2027 році.

За даними американської розвідки, глава КНР Сі Цзіньпін наказав НВАК до того часу розробити можливості для нападу на Тайвань.

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Окрім того, НВАК стрімко нарощує свій ядерний арсенал і працює над кращою інтеграцією своїх різних військових гілок. Військові експерти вважають, що нестача координації між видами військ є однією з найбільших слабкостей китайської армії порівняно з американськими збройними силами.

"Якщо це підтвердиться, новий підземний командний бункер для військового керівництва, включаючи президента Сі як голову Центральної військової ради, сигналізує про наміри Пекіна не лише створити армію світового рівня, але й розвинути передові можливості ведення ядерної війни", - заявив колишній керівник аналітичного підрозділу ЦРУ щодо Китаю Деніс Вайлдер.

Директор національної розвідки США, який контролює роботу американської розвідувальної спільноти, не прокоментував цей проєкт.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що "не знає деталей", але наголосило, що Китай "відданий шляху мирного розвитку і дотримується оборонної політики".

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Ренні Бабіарз, колишній аналітик зображень в Національному агентстві геопросторової розвідки США, який досліджував супутникові знімки цього району, повідомив, що на території працюють щонайменше 100 будівельних кранів у зоні площею 5 квадратних кілометрів, створюючи підземну інфраструктуру.

"Аналіз зображень свідчить про будівництво кількох можливих підземних об'єктів, з'єднаних потенційними підземними проходами, хоча для повнішої оцінки необхідні додаткові дані", - заявив Бабіарз, який нині обіймає посаду віцепрезидента з аналізу та операцій у компанії АllSource Analysis, що спеціалізується на геопросторовому аналізі.

Цей район на заході Пекіна був заповнений будівельною технікою на початку місяця, що контрастує з кризою в китайському секторі нерухомості, через яку більшість великих проєктів у країні зараз призупинені. На відміну від комерційних забудов, тут немає виставкових залів для продажу нерухомості.

Окрім того, у китайському сегменті інтернету немає жодних офіційних згадок про це будівництво, що є незвичним для подібних проєктів.

Будівництво цього об'єкта відбувається в межах багаторічної реконструкції західних околиць Пекіна. Однак у китайському інтернеті точаться дискусії щодо того, чому в районі Цінлунху знесли житлові будинки.

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Двоє осіб, близьких до Міністерства оборони Тайваню, також підтвердили, що НВАК, імовірно, будує новий командний центр. Водночас деякі експерти сумніваються, чи є ця територія придатною для розміщення підземних бункерів.

"Площа цієї ділянки значно перевищує стандартний військовий табір чи військову академію, тож можна припустити, що це або адміністративний комплекс, або великий тренувальний центр", - заявив Хсу Єнь-чи, дослідник тайванського аналітичного центру Council on Strategic and Wargaming Studies.

Нагадаємо

Китай стрімко нарощує свій ядерний арсенал і до 2030 року може мати 1000 ядерних боєголовок. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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