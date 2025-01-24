Трамп збирається закрити один із офісів Пентагону

Адміністрація Дональда Трампа планує припинити фінансування та закрити один із офісів пентагону - Центр передового досвіду цивільного захисту. За відповідне рішення має проголосувати Конгрес. Про це інформує The Washington Post, передає УНН.

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За словами чиновників, нова адміністрація Білого дому припускає, що майбутні керівники Міністерства оборони США можуть спробувати послабити обмеження на військові операції США по всьому світу.

Як пише видання, за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа його перехідна команда надала представникам Пентагону низку наказів із зазначенням першочергових завдань на його другий термін. Серед них було бажання переглянути та потенційно скасувати Центр передового досвіду цивільного захисту, сказав представник оборони США.

Офіс, розташований у Департаменті армії, допомагає військовим обмежувати ненавмисні жертви серед цивільного населення - йдеться у дописі The Washington Post.

Закриття офісу, створеного 2023 року, потребуватиме схвалення Конгресу. Наразі не зрозуміло, чи намагатиметься адміністрація Трампа перерозподілити деякі функції центру на інші департаменти чи офіси.

Нагадаємо

Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати з 2% до 5% ВВП. Команда Трампа вже повідомила європейським лідерам про намір вимагати значного збільшення витрат на оборону.

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