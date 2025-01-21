"Трамп хоче бути переможцем": експерт про зовнішню політику нового президента США

Президент США Дональд Трамп у своїй першій промові на інавгурації не згадав Україну, що викликало хвилювання щодо можливих сигналів для нашої держави. Проте голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов в ексклюзивному коментарі журналістці УНН розповів, чому це не привід панікувати та чого очікувати від Трампа далі.

На питання журналістки чи можна розглядати те, що Трамп не згадав у своїй промові Україну, як негативний сигнал Фарапонов відповів:

"Почнемо з того, що Трамп жодну країну не згадав окремо. Це не критично і це не було в його планах. Сказати, що це поганий знак — перебільшення. Загалом, це очікувано і виходило з планів цієї промови".

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За його словами, трагедії в цьому немає, а для конкретики в нього буде цілих 4 роки.

Голова "Інституту Американістики" пояснює, що саме Держсекретар США Марко Рубіо має виголошувати зовнішньополітичні позиції, а не президент.

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Слова Трампа про проблеми росії, а саме про сподівання на те, що путін хоче укласти угоду, Фарапонов радить розцінювати, як прямий меседж росії.

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Це один із ключових сигналів його промови після інавгурації. Це прямий і неприхований сигнал, що Трамп все ж буде тиснути та пропонувати домовлятися. Фактично, це сигнал, що Трамп буде робити те, що й обіцяв — бути "миротворцем" - сказав експерт.

За його словами, новий президент США буде хотіти "власної перемоги", як до прикладу закінчення війни в Газі "дісталось" його попереднику Джо Байдену.

Закінчення війни все ж буде для Трампа пріоритетом, можливо, не таким швидким, як він і його команда сподівається. Це не буде миттєво, але спроби будуть - розповідає Фарапонов.

Він додає, що навіть телефонна розмова з кремлівським диктатором буде "невдовзі".

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На питання журналістки, що виділити українцям з промови Трампа, голова "Інституту Американістики" сказав:

"Найголовніше, це його слова про те, що він хоче бути переможцем. Він буде робити все, щоб Америка ставала сильнішою і більшою".

Нагадаємо

Вчора Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США, склавши присягу.

Під час інавгурації Трамп анонсував введення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою та в енергетиці, заговорив про надію, що на Марсі буде встановлено прапор Америки, оголосив, що у США буде лише дві статі - чоловіча та жіноча, а от про війну в Україні не згадав.