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Надзвичайний стан на кордоні та в енергетиці, висадка на Марс, два гендери: перші заяви та обіцянки Трампа

Київ • УНН

 • 135807 перегляди

Дональд Трамп офіційно став президентом США та оголосив про низку кардинальних реформ. Серед головних ініціатив - надзвичайний стан на кордоні з Мексикою, в енергетиці та визнання лише двох статей.

Сьогодні Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США, склавши присягу. Під час інавгурації Трамп анонсував введення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою та в енергетиці, заговорив про надію, що на Марсі буде встановлено прапор Америки, оголосив, що у США буде лише дві статі - чоловіча та жіноча, а от про війну в Україні не згадав. УНН наводить основні заяви Трампа під час інавгурації.

Деталі

Свою промову Трамп розпочав зі слів подяки присутнім та заявив про початок "золотого віку" Америки.

"Золотий вік Америки починається прямо зараз", - сказав на інавгурації Трамп.

Також він анонсував підписання низки указів і почне "революцію здорового глузду". Зокрема, він анонсував надзвичайний стан на південному кордоні, а весь незаконний в'їзд буде "негайно припинено", і уряд почне повертати "мільйони і мільйони злочинних іноземців".

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"Я підпишу серію історичних президентських указів і ми почнемо відновлення Америки. Перше - я встановлю режим надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні. Усі незаконні перетини будуть зупинені, і ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців. Ми відновимо нашу політику "залишайтеся в Мексиці". Я направлю наших військових на південний кордон, щоб зупинити це вторгнення", - заявляв Трамп.

Обраний президент також оголосив, що оголосить надзвичайний стан у сфері енергетики, а "рідке золото під нашими ногами зробить Америку знову багатою країною".

"Криза з інфляції, спричинена зростанням цін на енергоресурси, та надлишковими витратами… тому сьогодні я оголошу надзвичайний стан в енергетиці. США буде знову країною, яка виробляє, і в нас є щось, чого не мають інші. Ми знизимо ціни, ми заповнимо наші стратегічні резерви на повну, і ми експортуватимемо американські енергоресурси по всьому світу... Ми буритимемо, дитинко, буритимемо", - наголошував Трамп.

Також адміністрація Трампа планує покласти край "Новому зеленому курсу" і скасує мандат на електромобілі, а також анонсував перегляд торговельної системи.

"Ми обкладатимемо митом та податками іноземні держави, щоб збагатити наших громадян", - казав президент США.

Також під час своєї промови, Трамп запевнив, що в Америці буде "тільки дві статі, чоловіча і жіноча".

"Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що є тільки дві статі, чоловіча і жіноча. Це станеться цього тижня із закінченням урядової політики спроб соціального впровадження раси і статі в усі аспекти суспільного і приватного життя", - казав американський лідер.

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Окрім того, Трамп наголосив на тому, що США повернуть собі Панамський канал, який, за його словами, використовує Китай, а також поміняють Мексиканську затоку на Американську та сподівається, що на Марсі буде встановлено прапор США.

"Ми будемо міняти Мексиканську протоку на Американську. Ми не давали цей канал (Панамський - ред.) Китаю, ми давали його Панамі, і ми хочемо забрати його назад. Як велика нація ми будемо вести всіх до нових висот. Будемо підніматися на нові горизонти. Ми будемо продовжувати посилати до зірок наших астронавтів і ці кораблі, ці ракети будуть нести американський прапор, особливо на планету Марс", - зазначав Трамп.

Водночас у своїй інавгураційній промові Дональд Трамп пообіцяв створити "найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ", проте не згадав про війну в Україні, але запевнив, що хоче бути миротворцем.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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