Надзвичайний стан на кордоні та в енергетиці, висадка на Марс, два гендери: перші заяви та обіцянки Трампа

Сьогодні Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США, склавши присягу. Під час інавгурації Трамп анонсував введення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою та в енергетиці, заговорив про надію, що на Марсі буде встановлено прапор Америки, оголосив, що у США буде лише дві статі - чоловіча та жіноча, а от про війну в Україні не згадав. УНН наводить основні заяви Трампа під час інавгурації.

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Свою промову Трамп розпочав зі слів подяки присутнім та заявив про початок "золотого віку" Америки.

"Золотий вік Америки починається прямо зараз", - сказав на інавгурації Трамп.

Також він анонсував підписання низки указів і почне "революцію здорового глузду". Зокрема, він анонсував надзвичайний стан на південному кордоні, а весь незаконний в'їзд буде "негайно припинено", і уряд почне повертати "мільйони і мільйони злочинних іноземців".

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"Я підпишу серію історичних президентських указів і ми почнемо відновлення Америки. Перше - я встановлю режим надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні. Усі незаконні перетини будуть зупинені, і ми почнемо процес повернення мільйонів злочинців. Ми відновимо нашу політику "залишайтеся в Мексиці". Я направлю наших військових на південний кордон, щоб зупинити це вторгнення", - заявляв Трамп.

Обраний президент також оголосив, що оголосить надзвичайний стан у сфері енергетики, а "рідке золото під нашими ногами зробить Америку знову багатою країною".

"Криза з інфляції, спричинена зростанням цін на енергоресурси, та надлишковими витратами… тому сьогодні я оголошу надзвичайний стан в енергетиці. США буде знову країною, яка виробляє, і в нас є щось, чого не мають інші. Ми знизимо ціни, ми заповнимо наші стратегічні резерви на повну, і ми експортуватимемо американські енергоресурси по всьому світу... Ми буритимемо, дитинко, буритимемо", - наголошував Трамп.

Також адміністрація Трампа планує покласти край "Новому зеленому курсу" і скасує мандат на електромобілі, а також анонсував перегляд торговельної системи.

"Ми обкладатимемо митом та податками іноземні держави, щоб збагатити наших громадян", - казав президент США.

Також під час своєї промови, Трамп запевнив, що в Америці буде "тільки дві статі, чоловіча і жіноча".

"Відсьогодні офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що є тільки дві статі, чоловіча і жіноча. Це станеться цього тижня із закінченням урядової політики спроб соціального впровадження раси і статі в усі аспекти суспільного і приватного життя", - казав американський лідер.

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Окрім того, Трамп наголосив на тому, що США повернуть собі Панамський канал, який, за його словами, використовує Китай, а також поміняють Мексиканську затоку на Американську та сподівається, що на Марсі буде встановлено прапор США.

"Ми будемо міняти Мексиканську протоку на Американську. Ми не давали цей канал (Панамський - ред.) Китаю, ми давали його Панамі, і ми хочемо забрати його назад. Як велика нація ми будемо вести всіх до нових висот. Будемо підніматися на нові горизонти. Ми будемо продовжувати посилати до зірок наших астронавтів і ці кораблі, ці ракети будуть нести американський прапор, особливо на планету Марс", - зазначав Трамп.

Водночас у своїй інавгураційній промові Дональд Трамп пообіцяв створити "найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ", проте не згадав про війну в Україні, але запевнив, що хоче бути миротворцем.

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