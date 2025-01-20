путін привітав Трампа з інавгурацією та заявив, що відкритий до діалогу

Кремлівський диктатор володимир путін привітав Дональда Трампа з інавгурацією та заявив про готовність до діалогу з новою адміністрацією США, передає УНН з посиланням на росЗМІ.

"росія відкрита для діалогу з адміністрацією Трампа щодо "українського конфлікту. Ціллю українського врегулювання має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир. Мир в Україні має бути заснований на повазі законних інтересів людей, які проживають у цьому регіоні", - заявив путін на нараді радбезу.

Також він заявив, що росія ніколи не відмовлялася від діалогу з будь-якою адміністрацією США, а москва бачить заяви Трампа та його команди про бажання відновити прямі контакти з ними.

"рф виходить з того, що діалог зі США будуватиметься на рівноправній і взаємоповажній основі", - сказав диктатор.

За його словами влада росії продовжить боротися за інтереси свого народу, адже "в цьому полягає сенс сво".

"москва вітає настрій Трампа і його слова про необхідність зробити все, щоб не допустити третьої світової війни", - додав він.

Нагадаємо

росія вимагатиме від України скоротити свої військові зв'язки з альянсом НАТО і стати нейтральною державою з обмеженою армією під час будь-яких переговорів із майбутнім президентом США Дональдом Трампом.