путін привітав Трампа з інавгурацією та заявив, що відкритий до діалогу
Київ • УНН
Путін привітав Трампа з інавгурацією та висловив готовність до діалогу з новою адміністрацією США. росія наполягатиме на нейтральному статусі України та обмеженні її військових зв'язків з НАТО.
Кремлівський диктатор володимир путін привітав Дональда Трампа з інавгурацією та заявив про готовність до діалогу з новою адміністрацією США, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
"росія відкрита для діалогу з адміністрацією Трампа щодо "українського конфлікту. Ціллю українського врегулювання має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир. Мир в Україні має бути заснований на повазі законних інтересів людей, які проживають у цьому регіоні", - заявив путін на нараді радбезу.
Також він заявив, що росія ніколи не відмовлялася від діалогу з будь-якою адміністрацією США, а москва бачить заяви Трампа та його команди про бажання відновити прямі контакти з ними.
"рф виходить з того, що діалог зі США будуватиметься на рівноправній і взаємоповажній основі", - сказав диктатор.
За його словами влада росії продовжить боротися за інтереси свого народу, адже "в цьому полягає сенс сво".
"москва вітає настрій Трампа і його слова про необхідність зробити все, щоб не допустити третьої світової війни", - додав він.
Нагадаємо
росія вимагатиме від України скоротити свої військові зв'язки з альянсом НАТО і стати нейтральною державою з обмеженою армією під час будь-яких переговорів із майбутнім президентом США Дональдом Трампом.