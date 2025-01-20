путин поздравил Трампа с инаугурацией и заявил, что открыт к диалогу
Киев • УНН
путин поздравил Трампа с инаугурацией и выразил готовность к диалогу с новой администрацией США. россия будет настаивать на нейтральном статусе Украины и ограничении ее военных связей с НАТО.
Кремлевский диктатор владимир путин поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и заявил о готовности к диалогу с новой администрацией США, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
"россия открыта для диалога с администрацией Трампа по "украинскому конфликту. Целью украинского урегулирования должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир. Мир в Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, проживающих в этом регионе", - заявил путин на совещании совбеза.
Также он заявил, что россия никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией США, а москва видит заявления Трампа и его команды о желании возобновить прямые контакты с ними.
"рф исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе", - сказал диктатор.
По его словам власти россии продолжат бороться за интересы своего народа, ведь "в этом заключается смысл сво".
"москва приветствует настроение Трампа и его слова о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны", - добавил он.
Напомним
россия будет требовать от Украины сократить свои военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией во время любых переговоров с будущим президентом США Дональдом Трампом.