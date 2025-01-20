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путин поздравил Трампа с инаугурацией и заявил, что открыт к диалогу

путин поздравил Трампа с инаугурацией и заявил, что открыт к диалогу

Киев  •  УНН

 • 2713 просмотра

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путин поздравил Трампа с инаугурацией и выразил готовность к диалогу с новой администрацией США. россия будет настаивать на нейтральном статусе Украины и ограничении ее военных связей с НАТО.

Кремлевский диктатор владимир путин поздравил Дональда Трампа с инаугурацией и заявил о готовности к диалогу с новой администрацией США, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"россия открыта для диалога с администрацией Трампа по "украинскому конфликту. Целью украинского урегулирования должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир. Мир в Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, проживающих в этом регионе", - заявил путин на совещании совбеза.

Также он заявил, что россия никогда не отказывалась от диалога с любой администрацией США, а москва видит заявления Трампа и его команды о желании возобновить прямые контакты с ними.

"рф исходит из того, что диалог с США будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе", - сказал диктатор.

По его словам власти россии продолжат бороться за интересы своего народа, ведь "в этом заключается смысл сво".

"москва приветствует настроение Трампа и его слова о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны", - добавил он. 

Напомним

россия будет требовать от Украины сократить свои военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией во время любых переговоров с будущим президентом США Дональдом Трампом.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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