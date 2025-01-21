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Держсекретар США Рубіо назвав росію агресором і "хоче, щоб війна скінчилася"

Держсекретар США Рубіо назвав росію агресором і "хоче, щоб війна скінчилася"

Київ • УНН

 • 122053 перегляди

Марко Рубіо назвав росію агресором і заявив про необхідність завершення війни. Новий держсекретар вважає, що обидві сторони мають піти на поступки для досягнення миру.

Новий державний секретар США Марко Рубіо назвав росію "агресором" і водночас заявив, що нова адміністрація "хоче, щоб війна скінчилася", пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

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"росія є агресором у цьому конфлікті, але цю війну потрібно закінчити. І, зрештою, це складність зовнішньої політики", – сказав Рубіо, виступаючи перед журналістами у понеділок відразу після свого одностайного схвалення його кандидатури Сенатом США.

Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаді держсекретаря21.01.25, 03:54 • 37274 перегляди

Новий держсекретар США сказав, що не може визначити часові межі для припинення війни рф проти України, і додав, що очікує, що обидві сторони мають у чомусь поступитися задля досягнення миру.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це досить зрозуміло", – сказав Рубіо, і, посилаючись на послання президента Дональда Трампа, сказав, що він "хоче бути президентом, який сприяє миру та припиняє конфлікти". Хоча, як додав Рубіо, "це буде складно".

"Це складні речі. Я не можу встановити часові межі, окрім того, щоб сказати, що кожного разу, припиняючи конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожній стороні доведеться чимось поступитися", – наголосив Рубіо, не уточнюючи, якою саме могла б бути поступка України.

"Залучені країни, як росіяни, так і українці, матимуть приймати остаточні рішення щодо того, на що вони погодилися", – додав Рубіо.

Розмовляючи з журналістами, він сказав, що переговори з такими ставками, "найкраще проводити дипломатичним шляхом, а не на публічних форумах".

Відповідаючи на запитання журналістів, як скоро нова адміністрація може розпочати припинення вогню в Україні, Рубіо сказав: "Це буде головним пріоритетом президента, тому це буде майже негайно".

За його словами, контакти щодо цього вже почалися.

"Фактично, дещо з цього вже почалося. Можна сподіватися, що деякі основи вже закладено, але це буде складно", – сказав Рубіо і додав, що "це складний і кривавий конфлікт, і йому потрібно покласти край".

Трамп: "Гадаю, путін руйнує росію, не укладаючи угоду"21.01.25, 08:21 • 48476 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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