Госсекретарь США Рубио назвал Россию агрессором и «хочет, чтобы война закончилась»
Киев • УНН
Марко Рубио назвал Россию агрессором и заявил о необходимости завершения войны. Новый госсекретарь считает, что обе стороны должны пойти на уступки для достижения мира.
Новый государственный секретарь США Марко Рубио назвал Россию «агрессором» и одновременно заявил, что новая администрация «хочет, чтобы война закончилась», пишет УНН со ссылкой на «Голос Америки».
Детали
«Россия является агрессором в этом конфликте, но эту войну нужно закончить. И, в конце концов, это сложность внешней политики», - сказал Рубио, выступая перед журналистами в понедельник сразу после своего единодушного одобрения его кандидатуры Сенатом США.
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Новый госсекретарь США сказал, что не может определить временные рамки для прекращения войны рф против Украины, и добавил, что ожидает, что обе стороны должны в чем-то уступить для достижения мира.
«Мы хотим, чтобы война закончилась. Это достаточно понятно», - сказал Рубио, и, ссылаясь на послание президента Дональда Трампа, сказал, что он „хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты“. Хотя, как добавил Рубио, «это будет сложно».
«Это сложные вещи. Я не могу установить временные рамки, кроме того, чтобы сказать, что каждый раз, прекращая конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется чем-то уступить», - подчеркнул Рубио, не уточняя, какой именно могла бы быть уступка Украины.
«Вовлеченные страны, как россияне, так и украинцы, будут принимать окончательные решения относительно того, на что они согласились», - добавил Рубио.
Разговаривая с журналистами, он сказал, что переговоры с такими ставками, «лучше всего проводить дипломатическим путем, а не на публичных форумах».
Отвечая на вопрос журналистов, как скоро новая администрация может начать прекращение огня в Украине, Рубио сказал: «Это будет главным приоритетом президента, поэтому это будет почти немедленно».
По его словам, контакты по этому поводу уже начались.
«Фактически, кое-что из этого уже началось. Можно надеяться, что некоторые основы уже заложены, но это будет сложно», - сказал Рубио и добавил, что „это сложный и кровавый конфликт, и ему нужно положить конец“.
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