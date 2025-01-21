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Сенат США проголосовал за утверждение Марко Рубио на должности госсекретаря

Сенат США проголосовал за утверждение Марко Рубио на должности госсекретаря

Киев  •  УНН

 • 2155 просмотра

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Марко Рубио стал новым госсекретарем США, получив единодушную поддержку Сената - 99 голосов "за". Он будет отвечать за ключевые вопросы, включая войну в Украине и противодействие влиянию Китая.

Сенат США на голосовании поддержал утверждение кандидатуры Марко Рубио на должности нового государственного секретаря. Он стал первым высокопоставленным чиновником новой администрации президента Дональда Трампа, которого утвердила палата. Об этом информирует УНН со ссылкой на Axios и CNN.

Детали

По информации Axios, Марко Рубио будет играть ключевую роль в реализации многих масштабных обещаний Трампа, таких как завершение войны в Украине, противодействие все большему влиянию Китая и внедрение соглашения о прекращении огня в Газе.

Комитет по международным отношениям Сената единогласно поддержал кандидатуру Рубио, а демократы способствовали ускорению процесса утверждения.

Кандидатуру Рубио на должности госсекретаря поддержали все сенаторы из Республиканской и Демократической партий (99 "за"), ни один не проголосовал против назначения

- сообщает CNN.

На вопрос о том, какими будут его главные приоритеты на посту госсекретаря, Рубио первым делом ответил: "Принять присягу завтра утром".

Напомним

Дональд Трамп подписал первые указы сразу после вступления в должность президента США. Документы касались назначений в Кабинете министров, низших должностей и поднятия государственных флагов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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