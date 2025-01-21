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Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаді держсекретаря

Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаді держсекретаря

Київ • УНН

 • 37274 перегляди

Марко Рубіо став новим держсекретарем США, отримавши одностайну підтримку Сенату - 99 голосів "за". Він відповідатиме за ключові питання, включаючи війну в Україні та протидію впливу Китаю.

Сенат США на голосуванні підтримав затвердження кандидатури Марко Рубіо на посаді нового державного секретаря. Він став першим високопоставленим чиновником нової адміністрації президента Дональда Трампа, якого затвердила палата. Про це інформує УНН з посиланням на Axios та CNN.

Деталі

За інформацією Axios, Марко Рубіо відіграватиме ключову роль у реалізації багатьох наймасштабніших обіцянок Трампа, таких як завершення війни в Україні, протидія дедалі більшому впливу Китаю та впровадження угоди про припинення вогню в Газі.

Комітет із міжнародних відносин Сенату одноголосно підтримав кандидатуру Рубіо, а демократи сприяли прискоренню процесу затвердження.

Кандидатуру Рубіо на посаді держсекретаря підтримали усі сенатори з Республіканської та Демократичної партій (99 "за"), жоден не проголосував проти призначення

- повідомляє CNN.

На запитання про те, якими будуть його головні пріоритети на посаді держсекретаря, Рубіо насамперед відповів: "Приняти присягу завтра вранці".

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав перші укази одразу після вступу на посаду президента США. Документи стосувались призначень у Кабінеті міністрів, нижчих посад та підняття державних прапорів.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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