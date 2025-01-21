"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США
Киев • УНН
Эксперт объяснил отсутствие упоминания об Украине в первой речи Трампа и его намерения относительно войны. По его словам, новый президент США будет стремиться стать миротворцем и искать пути завершения конфликта.
Президент США Дональд Трамп в своей первой речи на инаугурации не упомянул Украину, что вызвало волнение относительно возможных сигналов для нашего государства. Однако глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов в эксклюзивном комментарии журналистке УНН рассказал, почему это не повод паниковать и чего ожидать от Трампа дальше.
На вопрос журналистки можно ли рассматривать то, что Трамп не упомянул в своей речи Украину, как негативный сигнал Фарапонов ответил:
"Начнем с того, что Трамп ни одну страну не упомянул отдельно. Это не критично и это не было в его планах. Сказать, что это плохой знак - преувеличение. В общем, это ожидаемо и исходило из планов этой речи".
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По его словам, трагедии в этом нет, а для конкретики у него будет целых 4 года.
Глава "Института Американистики" объясняет, что именно Госсекретарь США Марко Рубио должен произносить внешнеполитические позиции, а не президент.
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Слова Трампа о проблемах россии, а именно о надежде на то, что Путин хочет заключить сделку, Фарапонов советует расценивать, как прямой месседж России.
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Это один из ключевых сигналов его речи после инаугурации. Это прямой и нескрываемый сигнал, что Трамп все же будет давить и предлагать договариваться. Фактически, это сигнал, что Трамп будет делать то, что и обещал - быть "миротворцем"
По его словам, новый президент США будет хотеть "собственной победы", как к примеру окончание войны в Газе "досталось" его предшественнику Джо Байдену.
Окончание войны все же будет для Трампа приоритетом, возможно, не таким быстрым, как он и его команда надеется. Это не будет мгновенно, но попытки будут
Он добавляет, что даже телефонный разговор с кремлевским диктатором будет "вскоре".
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На вопрос журналистки, что выделить украинцам из речи Трампа, глава "Института Американистики" сказал:
"Самое главное, это его слова о том, что он хочет быть победителем. Он будет делать все, чтобы Америка становилась сильнее и больше".
Напомним
Вчера Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, принеся присягу.
Во время инаугурации Трамп анонсировал введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой и в энергетике, заговорил о надежде, что на Марсе будет установлен флаг Америки, объявил, что в США будет только два пола - мужской и женский, а вот о войне в Украине не упомянул.