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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 104073 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп собирается закрыть один из офисов Пентагона

Трамп собирается закрыть один из офисов Пентагона

Киев  •  УНН

 • 1702 просмотра

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Администрация Трампа намерена прекратить финансирование Центра передового опыта гражданской защиты Пентагона. Решение о закрытии офиса, созданного в 2023 году, требует одобрения Конгресса.

Администрация Дональда Трампа планирует прекратить финансирование и закрыть один из офисов пентагона - Центр передового опыта гражданской защиты. За соответствующее решение должен проголосовать Конгресс. Об этом информирует The Washington Post, передает УНН.

Детали

По словам чиновников, новая администрация Белого дома предполагает, что будущие руководители Министерства обороны США могут попытаться ослабить ограничения на военные операции США по всему миру.

Как пишет издание, за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа его переходная команда предоставила представителям Пентагона ряд приказов с указанием первоочередных задач на его второй срок. Среди них было желание пересмотреть и потенциально отменить Центр передового опыта гражданской защиты, сказал представитель обороны США.

Офис, расположенный в Департаменте армии, помогает военным ограничивать непреднамеренные жертвы среди гражданского населения

- говорится в заметке The Washington Post.

Закрытие офиса, созданного в 2023 году, потребует одобрения Конгресса. Пока не понятно, будет ли администрация Трампа пытаться перераспределить некоторые функции центра на другие департаменты или офисы.

Напомним

Дональд Трамп призвал страны НАТО повысить оборонные расходы с 2% до 5% ВВП. Команда Трампа уже сообщила европейским лидерам о намерении требовать значительного увеличения расходов на оборону.

"Трамп хочет быть победителем": эксперт о внешней политике нового президента США21.01.25, 12:10 • 115803 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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