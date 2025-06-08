США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

США перебросили 20 тысяч ракет для борьбы с "шахедами", на которые рассчитывала Украина, на Ближний Восток. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News, передает УНН.

У нас большие проблемы с "шахедами". Мы боремся с этим, и конечно найдем все инструменты, чтобы их уничтожать. Но мы нашли кое-что и решили, кажется, это было при предыдущей администрации - это был министр обороны Остин. Мы с ним определились с одним проектом. Мы рассчитывали на этот проект. На 20 тысяч ракет для борьбы с "шахедами". Это было не дорого, но это особая технология. Поэтому мы рассчитывали на эти 20 тыс. ракет. Сегодня мой министр обороны сказал мне, что США перебросили их на Ближний Восток - заявил Зеленский.

Детали

На вопрос, если не будет больше американской военной помощи, сможет ли россия выиграть, Зеленский ответил: "У них будет больше шансов, скорее всего. Но знаете, что будет у нас? У нас будет больше потерь - гораздо больше потерь. Без помощи США, которую они могут нам предоставить. Они могут предоставить нам, например, ракеты для "Петриотов" или нет, если перестанут нам помогать".

Зеленский отметил, что Украине недостаточно систем "Петриотов".

Итак, если США не предоставляют нам ракеты, что будет? Больше потерь, больше людей погибнет - добавил Президент.

Дополнение

The Wall Street Journal на днях сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет ключевую технологию борьбы с дронами, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам.

20 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.

Также, по словам Рубио, Соединенные Штаты сейчас работают с союзниками по НАТО над поставкой Украине дополнительных систем ЗРК Patriot.