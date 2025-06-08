США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський

США перекинули 20 тисяч ракет для боротьби з "шахедами" на які розраховувала Україна на Близький Схід. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

Ми маємо великі проблеми із "шахедами". Ми боремося із цим, і звичайно знайдемо всі інструменти, щоб їх знищувати. Але ми знайшли дещо і вирішили, здається це було за попередньої адміністрації - це був міністр оборони Остін. Ми з ним визначилися з одним проєктом. Ми розраховували на цей проєкт. На 20 тисяч ракет для боротьби з "шахедами". Це було не дорого, але це особлива технологія. Тому ми розраховували на ці 20 тис. ракет. Сьогодні мій міністр оборони сказав мені, що США перекинули їх на Близький Схід - заявив Зеленський.

Деталі

На запитання, якщо не буде більше американської військової допомоги, чи росія зможе виграти, Зеленський відповів: "У них буде більше шансів швидше за все. Але знаєте, що буде в нас? У нас буде більше втрат - набагато більше втрат. Без допомоги США, яку вони можуть нам надати. Вони можуть надати нам, наприклад, ракети для "Петріотів" або ні, якщо перестануть нам допомагати".

Зеленський зазначив, що Україні недостатньо систем "Петріотів".

Отже, якщо США не надають нам ракети, що буде? Більше втрат, більше людей загине - додав Президент.

Доповнення

The Wall Street Journal днями повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа перенаправляє ключову технологію боротьби з дронами, призначену для України, американським збройним силам.

20 травня державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.

Також, за словами Рубіо, Сполучені Штати зараз працюють із союзниками по НАТО над постачанням Україні додаткових систем ЗРК Patriot.