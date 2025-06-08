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В Украину идет прохлада: жара спадет до +19+24 градусов - синоптик

Киев • УНН

 • 1466 просмотра

9 июня в Украине ожидается похолодание из-за атмосферного фронта. Температура снизится до +19+24 градусов, однако на юге и востоке еще жарко – до +36.

В Украину идет прохлада: жара спадет до +19+24 градусов - синоптик

В понедельник, 9 июня, на большей части территории страны прогнозируется ослабление летней жары. Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет ослабление жары в западные, северные области Украины, часть центральных и даже в некоторые районы Одесской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в соцсетях, пишет УНН.  

Детали

Температура воздуха снизится до комфортных +19+24 градусов. Хотя на юге, востоке и Днепропетровщине еще удержится жаркая погода, от +30 до +36 градусов.

Неделя в Украине отдохнет от чрезмерных градусов, придет свежий воздух, даже на востоке и юге жара постепенно ослабнет.. Атмосферный фронт повлечет за собой локальные грозовые ливни.

- написала синоптик.

В Киеве в понедельник жара ослабнет до +24 градусов. Дождь с грозой более вероятен ближайшей ночью и завтра утром. Днем завтра можно погожим днем без осадков, +24 градуса.

В ночное время кратковременные дожди и грозы ожидаются в большинстве западных и северных областей, а также в Винницкой области.

Непогода в Польше оставила без света почти 30 тысяч человек07.06.25, 13:44 • 35031 просмотр

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