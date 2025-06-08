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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 40675 перегляди

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В Україну йде прохолода: спека спаде до +19+24 градусів - синоптик

Київ • УНН

 • 2258 перегляди

9 червня в Україні очікується похолодання через атмосферний фронт. Температура знизиться до +19+24 градусів, проте на півдні та сході ще спекотно – до +36.

В Україну йде прохолода: спека спаде до +19+24 градусів - синоптик

У понеділок, 9 червня, на більшості території країни прогнозується послаблення літньої спеки. Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе послаблення спеки у західні, північні області України, частину центральних і навіть в деякі райони Одещини. Про це  повідомила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.  

Деталі

Температура повітря знизиться до комфортних +19+24 градусів. Хоча на півдні, сході та на Дніпропетровщині ще втримається спекотна погода, від +30 до +36 градусів.

Тиждень в Україні відпочине від надмірних градусів, прийде свіже повітря, навіть на сході та півдні спека поступово послабне.. Атмосферний фронт тягтиме за собою локальні грозові зливи.

- написала синоптик.

У Києві в понеділок спека послабне до +24 градусів. Дощ з грозою більш ймовірний найближчої ночі та завтра вранці. Вдень завтра можна погожим днем без опадів, +24 градуси.

У нічний час короткочасні дощі і грози очікуються в більшості західних і північних областей, а також на Вінниччині.

Негода в Польщі залишила без світла майже 30 тисяч людей07.06.25, 13:44 • 35053 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

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