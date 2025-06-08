В Киеве ливень с градом наделал беды: подробности

Киев внезапно накрыл сильный ливень с градом. Залитые улицы, поваленные деревья, поврежденное имущество. Столица постепенно приходит в себя после непогоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Киевляне, непогода принесла нам хлопоты. По районам города фиксируем падение деревьев. К сожалению, есть поврежденное имущество, автомобили. Многие видели непогоду своими глазами или теперь видят в своих лентах новостей последствия - написал он.

Детали

По его словам, главы администраций районов столицы на связи, занимаются вопросом ликвидации последствий непогоды.

Подключаем районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений, Киевзеленстрой, Киевгорсвет (есть обрывы сетей), КАРС. Службы сделают все возможное - добавил Ткаченко.

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