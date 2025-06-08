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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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В Киеве ливень с градом наделал беды: подробности

Киев • УНН

 • 6780 просмотра

Киев накрыл сильный ливень с градом, что привело к падению деревьев, повреждению имущества и затоплению улиц. Городские власти работают над ликвидацией последствий непогоды.

В Киеве ливень с градом наделал беды: подробности

Киев внезапно накрыл сильный ливень с градом. Залитые улицы, поваленные деревья, поврежденное имущество. Столица постепенно приходит в себя после непогоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Киевляне, непогода принесла нам хлопоты. По районам города фиксируем падение деревьев. К сожалению, есть поврежденное имущество, автомобили. Многие видели непогоду своими глазами или теперь видят в своих лентах новостей последствия

- написал он.

Детали

По его словам, главы администраций районов столицы на связи, занимаются вопросом ликвидации последствий непогоды.

Подключаем районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений, Киевзеленстрой, Киевгорсвет (есть обрывы сетей), КАРС. Службы сделают все возможное

- добавил Ткаченко.

В Украину идет прохлада: жара спадет до +19+24 градусов - синоптик08.06.25, 15:17 • 11557 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

КиевПроисшествияПогода и окружающая среда
Киев
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