У Києві злива з градом наробила лиха: подробиці

Київ раптово накрила сильна злива з градом. Залиті вулиці, повалені дерева, пошкоджене майно. Столиця поступово оговтується після негоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Кияни, негода принесла нам клопіт. По районах міста фіксуємо падіння дерев. На жаль, є пошкоджене майно, автомобілі. Багато хто бачили негоду на власні очі або тепер бачать в своїх стрічках новин наслідки - написав він.

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За його словами, голови адміністрацій районів столиці на звʼязку, займаються питанням ліквідації наслідків негоди.

Підключаємо районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень, Київзеленбуд, Київміськсвітло (є обриви мереж), КАРС. Служби зроблять все можливе - додав Ткаченко.

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