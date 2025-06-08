У Києві злива з градом наробила лиха: подробиці
Київ • УНН
Київ накрила сильна злива з градом, що призвела до падіння дерев, пошкодження майна та затоплення вулиць. Міська влада працює над ліквідацією наслідків негоди.
Київ раптово накрила сильна злива з градом. Залиті вулиці, повалені дерева, пошкоджене майно. Столиця поступово оговтується після негоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
Кияни, негода принесла нам клопіт. По районах міста фіксуємо падіння дерев. На жаль, є пошкоджене майно, автомобілі. Багато хто бачили негоду на власні очі або тепер бачать в своїх стрічках новин наслідки
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За його словами, голови адміністрацій районів столиці на звʼязку, займаються питанням ліквідації наслідків негоди.
Підключаємо районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень, Київзеленбуд, Київміськсвітло (є обриви мереж), КАРС. Служби зроблять все можливе
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