Трамп хочет создать американский аналог "Железного купола" Израиля
Киев • УНН
Президент США планирует обратиться к Конгрессу по поводу финансирования новой системы противоракетной обороны. Проект предполагает развертывание космических датчиков и перехватчиков по израильскому образцу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет просить Конгресс профинансировать создание "Железного купола для Америки" - системы противоракетной обороны по образцу Израиля, чтобы защищать будущее США, передает УНН.
Детали
"Я хочу строить самую сильную армию в будущем, поэтому я попрошу Конгресс профинансировать "Золотой купол для Америки", чтобы защищать наше будущее. Рональд Рейган хотел сделать это давно, но технологий еще не было, а сейчас у нас есть технологии", - сказал Трамп.
Напоминаем
В январе Трамп подписал распоряжение о строительстве новой системы противоракетной обороны по образцу израильской. Проект включает развертывание космических датчиков и перехватчиков для защиты от ракетных угроз.