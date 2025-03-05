Трамп хоче створити американський аналог "Залізного купола" Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що проситиме Конгрес профінансувати створення "Залізного купола для Америки" - системи протиракетної оборони за зразком Ізраїлю, щоб захищати майбутнє США, передає УНН.

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"Я хочу розбудовувати найсильнішу армію в майбутньому, тому я попрошу Конгрес профінансувати "Золотий купол для Америки", щоб захищати наше майбутнє. Рональд Рейган хотів зробити це давно, але технології ще не було, а зараз в нас є технології", - сказав Трамп.

Нагадаємо

В січні Трамп підписав розпорядження про будівництво нової системи протиракетної оборони за зразком ізраїльської. Проект включає розгортання космічних датчиків та перехоплювачів для захисту від ракетних загроз.