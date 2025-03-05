Трамп хоче створити американський аналог "Залізного купола" Ізраїлю
Київ • УНН
Президент США планує звернутися до Конгресу щодо фінансування нової системи протиракетної оборони. Проект передбачає розгортання космічних датчиків та перехоплювачів за ізраїльським зразком.
Президент США Дональд Трамп заявив, що проситиме Конгрес профінансувати створення "Залізного купола для Америки" - системи протиракетної оборони за зразком Ізраїлю, щоб захищати майбутнє США, передає УНН.
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"Я хочу розбудовувати найсильнішу армію в майбутньому, тому я попрошу Конгрес профінансувати "Золотий купол для Америки", щоб захищати наше майбутнє. Рональд Рейган хотів зробити це давно, але технології ще не було, а зараз в нас є технології", - сказав Трамп.
Нагадаємо
В січні Трамп підписав розпорядження про будівництво нової системи протиракетної оборони за зразком ізраїльської. Проект включає розгортання космічних датчиків та перехоплювачів для захисту від ракетних загроз.