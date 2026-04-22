Рютте призывает союзников совместно наращивать производство оборонной продукции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников совместно наращивать производство оборонной промышленности для усиления сдерживания альянса, добавив, что это станет ключевой темой июльского саммита в Анкаре. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

"Обеспечение безопасности одного миллиарда человек в Европе и Северной Америке — это задача не только для НАТО и вооруженных сил союзников", — заявил Рютте в среду во время визита в Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, крупнейшего государственного оборонного подрядчика Турции. "Наша промышленность также несет ответственность".

Рютте похвалил политических лидеров альянса за обязательство увеличить расходы на оборону, добавив: "но одни лишь деньги, как я уже говорил, не обеспечат нам безопасность".

"Системы противовоздушной обороны, дроны, боеприпасы, радары, космические возможности — вот что обеспечит нашу безопасность".

НАТО сталкивается с широким спектром угроз — от Арктики до Средиземноморья и от киберпространства до морского дна, добавил Рютте. "Война России против Украины продолжается, военная модернизация Китая и расширение его ядерного потенциала продолжаются, а Иран распространяет террор и хаос".

"Оборонная промышленность Турции уже вносит значительный вклад", — сказал Рютте перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения подготовки к июльскому саммиту НАТО.

У Трампа приступили к разработке списка "непослушных" союзников по НАТО - Politico

Турция, которая становится все более важным экспортером вооружений, стремится расширить сотрудничество с союзниками по НАТО в таких сферах, как противоракетная оборона и беспилотники. Анкара также планирует провести встречи, посвященные оборонной промышленности, на полях саммита с целью усиления сдерживания альянса.

Во времена правления Эрдогана Турция активизировала усилия по разработке военных самолетов, фрегатов, дронов и баллистических ракет, а также расширила свое военное присутствие от Ближнего Востока до Африки. Компания Aselsan играет ключевую роль в этих проектах, в частности в создании системы противоракетной обороны "Стальной купол", обеспечивая радары, сенсоры и электронику для высокоточных боеприпасов.

Планы Турции по созданию щита противоракетной обороны — по образцу израильского "Железного купола" — приобрели большую актуальность после того, как силы НАТО перехватили четыре ракеты, выпущенные Ираном в направлении Турции с начала войны с Ираном.

"НАТО всегда будет делать все необходимое, чтобы защитить Турцию и всех союзников", — подытожил он.

Трамп во время бурной встречи с Рютте выплеснул разочарование из-за бездействия НАТО в отношении Ирана - Politico узнало детали