Рютте призывает союзников совместно наращивать производство оборонной продукции

Эксклюзив
14:08 • 1674 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
13:19 • 5966 просмотра
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
Эксклюзив
13:03 • 11715 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
12:30 • 8772 просмотра
"Держали людей за стадо". Глава Федерации профсоюзов рассказал о борьбе с коррупционерами
Эксклюзив
12:11 • 11725 просмотра
За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог
11:41 • 12034 просмотра
90 млрд евро Украине и новые санкции против рф предварительно одобрены, процедура завершится в четверг - председательство в ЕС
11:28 • 13613 просмотра
Украина сообщила о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба" - MOL
Эксклюзив
11:08 • 13368 просмотра
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Эксклюзив
09:39 • 17077 просмотра
До 50% потерь урожая – как весенние заморозки изменят рынок косточковых в Украине
22 апреля, 09:03 • 14677 просмотра
Вход в частный сектор и вызовы через ИИ: глава Федерации профсоюзов рассказал об изменении стратегии
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Популярные новости
Укртранснафта сообщила о завершении ремонта "Дружбы" и готова к транзиту нефти - MOL22 апреля, 06:55 • 22459 просмотра
Как улучшить память - эффективные способы тренировки и развития22 апреля, 08:17 • 30603 просмотра
Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию и Словакию "в течение нескольких часов" - AFP09:40 • 8064 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты10:10 • 18045 просмотра
США применили украинскую технологию борьбы с дронами после атак Ирана - Reuters12:04 • 9352 просмотра
публикации
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Эксклюзив
13:03 • 11706 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты10:10 • 18052 просмотра
Как улучшить память - эффективные способы тренировки и развития22 апреля, 08:17 • 30612 просмотра
От "клуба избранных" до целой индустрии: Аэрокосмическая ассоциация подготовила предложения изменений в Defence City
Эксклюзив
22 апреля, 08:07 • 27022 просмотра
Инвестиции в ОВГЗ за кредитные средства - возможности, риски и реальная выгода
Эксклюзив
22 апреля, 06:53 • 28828 просмотра
Рютте призывает союзников совместно наращивать производство оборонной продукции

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников увеличить выпуск ПВО и дронов. Ключевой темой предстоящего саммита в Анкаре станет оборонная промышленность.

Рютте призывает союзников совместно наращивать производство оборонной продукции

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников совместно наращивать производство оборонной промышленности для усиления сдерживания альянса, добавив, что это станет ключевой темой июльского саммита в Анкаре. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

"Обеспечение безопасности одного миллиарда человек в Европе и Северной Америке — это задача не только для НАТО и вооруженных сил союзников", — заявил Рютте в среду во время визита в Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, крупнейшего государственного оборонного подрядчика Турции. "Наша промышленность также несет ответственность".

Рютте похвалил политических лидеров альянса за обязательство увеличить расходы на оборону, добавив: "но одни лишь деньги, как я уже говорил, не обеспечат нам безопасность".

"Системы противовоздушной обороны, дроны, боеприпасы, радары, космические возможности — вот что обеспечит нашу безопасность".

НАТО сталкивается с широким спектром угроз — от Арктики до Средиземноморья и от киберпространства до морского дна, добавил Рютте. "Война России против Украины продолжается, военная модернизация Китая и расширение его ядерного потенциала продолжаются, а Иран распространяет террор и хаос".

"Оборонная промышленность Турции уже вносит значительный вклад", — сказал Рютте перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения подготовки к июльскому саммиту НАТО.

У Трампа приступили к разработке списка "непослушных" союзников по НАТО - Politico22.04.26, 16:18 • 1358 просмотров

Турция, которая становится все более важным экспортером вооружений, стремится расширить сотрудничество с союзниками по НАТО в таких сферах, как противоракетная оборона и беспилотники. Анкара также планирует провести встречи, посвященные оборонной промышленности, на полях саммита с целью усиления сдерживания альянса.

Во времена правления Эрдогана Турция активизировала усилия по разработке военных самолетов, фрегатов, дронов и баллистических ракет, а также расширила свое военное присутствие от Ближнего Востока до Африки. Компания Aselsan играет ключевую роль в этих проектах, в частности в создании системы противоракетной обороны "Стальной купол", обеспечивая радары, сенсоры и электронику для высокоточных боеприпасов.

Планы Турции по созданию щита противоракетной обороны — по образцу израильского "Железного купола" — приобрели большую актуальность после того, как силы НАТО перехватили четыре ракеты, выпущенные Ираном в направлении Турции с начала войны с Ираном.

"НАТО всегда будет делать все необходимое, чтобы защитить Турцию и всех союзников", — подытожил он.

Трамп во время бурной встречи с Рютте выплеснул разочарование из-за бездействия НАТО в отношении Ирана - Politico узнало детали10.04.26, 16:53 • 3830 просмотров

Ольга Розгон

