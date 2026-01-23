Переговоры по Гренландии включают запрет на бурение для России и Китая - NYT

Обсуждения будущего Гренландии в последние дни были сосредоточены на предложениях по увеличению присутствия НАТО в Арктике, предоставлению Америке суверенных претензий на отдельные участки территории Гренландии и блокированию потенциально враждебных противников от добычи полезных ископаемых острова — а именно ограничению для стран, не являющихся членами НАТО, в частности России и Китая, получения прав на добычу, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Эти элементы, описанные восемью высокопоставленными западными чиновниками по вопросам безопасности и дипломатии, как пишет издание, дают наиболее полную картину контуров потенциального компромисса по Гренландии, о котором президент США Дональд Трамп объявил в среду без подробностей. Его шаг, похоже, по крайней мере временно разрядил трансатлантический кризис, вызванный Америкой, относительно территории Дании.

Важно, что обсуждаемые предложения не достигнут цели Трампа передать право собственности на всю Гренландию Соединенным Штатам от Дании, по словам чиновников. Чиновники предупредили, что многие детали еще не согласованы.

Неясно, приведут ли эти обсуждения в конечном итоге к согласию относительно территории. Дания, которая публично выступает против отказа от права собственности на любую гренландскую землю, может не согласиться с рассматриваемыми планами. Тем не менее, чиновники заявили, что надеются, что смогут одновременно рассмотреть заявленные Трампом опасения относительно безопасности Арктики от возможных угроз со стороны России и Китая, придерживаясь при этом «красной линии» Европы относительно того, что Гренландия не продается.

Как отмечает издание, для этого предложения предусматривают:

создание новой значительной миссии НАТО в Арктике. Несколько чиновников назвали эту миссию «Арктический страж» (Arctic Sentry), намекая на аналогичные миссии НАТО в Балтийском море и Восточной Европе, которые имеют целью противостоять все более агрессивной России;

обновление пакта, подписанного между Данией и Соединенными Штатами в 1951 году. Пакт предоставляет американским военным широкий доступ к Гренландии, автономной датской территории, для операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. Американские чиновники заявили, что они обеспокоены тем, что этот доступ может быть ограничен или прекращен, если Гренландия получит независимость. Чиновники НАТО обсуждали расширение пакта 1951 года новым соглашением, которое фактически создаст очаги американской земли на этой территории;

такое соглашение, вероятно, будет смоделировано по образцу соглашения о «суверенной зоне баз» на Кипре, где британские военные базы считаются британской территорией. Это даст Соединенным Штатам больший контроль над этой землей, чем они сейчас осуществляют над местами расположения посольств США. Трамп и другие чиновники заявили, что территория в Гренландии может оказаться важной для его планов по созданию так называемой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для Соединенных Штатов, которая может включать компоненты, размещенные в Гренландии;

ограничить страны, не являющиеся членами НАТО, в частности Россию и Китай, от получения прав на добычу редкоземельных полезных ископаемых, лежащих глубоко под ледяным щитом Гренландии.

Все эти планы, пишет издание, обсуждались в НАТО в течение последнего года как прямой ответ на заявленные амбиции Трампа.

Идея предоставления США суверенных претензий на свои базы в Гренландии, подобные базам Великобритании на Кипре, была поднята среди военных представителей НАТО и Запада в среду, по словам двух чиновников, один из которых присутствовал на этих обсуждениях. На просьбу о комментарии генерал Алексус Гринкевич, главнокомандующий НАТО в Европе, в коротком разговоре с The New York Times в четверг заявил, что эта идея обсуждалась как вопрос, который должны решать политические лидеры, а не военные.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не ответила на запрос о комментарии. Но в публичном заявлении в четверг, опубликованном в социальных сетях, она, похоже, согласилась с некоторыми обсуждавшимися деталями, но отклонила другие, включая идею передачи права собственности на любую часть Гренландии, пишет издание.

«Мы можем вести переговоры обо всем политическом: безопасности, инвестициях, экономике. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете», — говорится в заявлении.

Высокопоставленный датский чиновник сказал: «Между Данией и США не было прямых переговоров о возможности предоставления США суверенных земельных участков».

Отвечая на вопрос о предложенном соглашении, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, председатель Военного комитета НАТО из Италии, в четверг заявил, что официальные лица находятся «на очень ранней стадии» создания рамок для обеспечения безопасности Арктики и Гренландии.

Генерал Гринкевич сказал: «Мы еще не планировали» совместные арктические операции. Он добавил: «Мы не получили политических указаний относительно начала».

