Переговори щодо Гренландії включають заборону буріння для росії та Китаю - NYT

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 3644 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 11862 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 31689 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 17159 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 19781 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 27624 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 64966 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33570 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31251 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29416 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нічна атака БПЛА на росію: у пензі палає нафтобаза, у воронезькій області пошкоджено житлоVideo23 січня, 04:26 • 34842 перегляди
Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23 січня, 04:36 • 36551 перегляди
Тайвань пропонує Україні прямий діалог для перекриття каналів постачання чипів до рф23 січня, 05:00 • 85697 перегляди
США офіційно вийшли з ВООЗ, "забувши" оплатити борг у 260 мільйонів доларів23 січня, 05:24 • 48609 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста09:20 • 35447 перегляди
Публікації
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 31694 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 64966 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 62514 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 65381 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 75776 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Блогери
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 12445 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 12832 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 33627 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 49220 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 44127 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
MIM-104 Patriot

Переговори щодо Гренландії включають заборону буріння для росії та Китаю - NYT

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Обговорюються пропозиції щодо збільшення присутності НАТО в Арктиці та надання США суверенних претензій на окремі ділянки Гренландії. Це дозволить обмежити доступ hосії та Китаю до видобутку корисних копалин на острові.

Переговори щодо Гренландії включають заборону буріння для росії та Китаю - NYT

Обговорення щодо майбутнього Гренландії останніми днями зосереджувалися на пропозиціях щодо збільшення присутності НАТО в Арктиці, надання Америці суверенних претензій на окремі ділянки території Гренландії та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин острова - а саме обмеження для країн, що не є членами НАТО, зокрема росії та Китаю, отримання прав на видобуток, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Ці елементи, описані вісьмома високопоставленими західними посадовцями з питань безпеки та дипломатії, як пише видання, дають найповнішу картину контурів потенційного компромісу щодо Гренландії, про який президент США Дональд Трамп оголосив у середу без подробиць. Його крок, схоже, принаймні тимчасово розрядив трансатлантичну кризу, спричинену Америкою, щодо території Данії.

Угода Трампа з НАТО означатиме американський видобуток копалин та розміщення ракет у Гренландії - Bloomberg23.01.26, 15:22 • 1074 перегляди

Важливо, що пропозиції, що обговорюються, не досягнуть цілі Трампа передати право власності на всю Гренландію Сполученим Штатам від Данії, за словами чиновників. Чиновники попередили, що багато деталей ще не узгоджені.

Незрозуміло, чи призведуть ці обговорення зрештою до згоди щодо території. Данія, яка публічно виступає проти відмови від права власності на будь-яку гренландську землю, може не погодитися з планами, що розглядаються. Тим не менш, чиновники заявили, що сподіваються, що зможуть одночасно розглянути заявлені Трампом занепокоєння щодо безпеки Арктики від можливих загроз з боку росії та Китаю, дотримуючись при цьому "червоної лінії" Європи щодо того, що Гренландія не продається.

Як зазначає видання, для цього пропозиції передбачають:

  • створення нової значної місії НАТО в Арктиці. Кілька чиновників назвали цю місію «Арктичний вартовий» (Arctic Sentry), натякаючи на аналогічні місії НАТО в Балтійському морі та Східній Європі, які мають на меті протистояти дедалі агресивнішій росії;
    • оновлення пакту, підписаного між Данією та Сполученими Штатами в 1951 році. Пакт надає американським військовим широкий доступ до Гренландії, автономної данської території, для операцій, включаючи будівництво та експлуатацію військових баз. Американські чиновники заявили, що вони стурбовані тим, що цей доступ може бути обмежений або припинений, якщо Гренландія отримає незалежність. Чиновники НАТО обговорювали розширення пакту 1951 року новою угодою, яка фактично створить осередки американської землі на цій території;
      • така угода, ймовірно, буде змодельована за зразком угоди про «суверенну зону баз» на Кіпрі, де британські військові бази вважаються британською територією. Це дасть Сполученим Штатам більший контроль над цією землею, ніж вони зараз здійснюють над місцями розташування посольств США. Трамп та інші чиновники заявили, що територія в Гренландії може виявитися важливою для його планів щодо створення так званої системи протиракетної оборони «Золотий купол» для Сполучених Штатів, яка може включати компоненти, розміщені в Гренландії;
        • обмежити країни, що не є членами НАТО, зокрема росію та Китай, від отримання прав на видобуток рідкісноземельних корисних копалин, що лежать глибоко під крижаним щитом Гренландії.

          США прагнуть повного військового контролю над Гренландією: Трамп вимагає перегляду угоди з Данією 1951 року23.01.26, 05:26 • 3904 перегляди

          Усі ці плани, пише видання, обговорювалися в НАТО протягом останнього року як пряма відповідь на заявлені амбіції Трампа.

          Ідея надання США суверенних претензій на свої бази в Гренландії, подібні до баз Великої Британії на Кіпрі, була порушена серед військових представників НАТО та Заходу в середу, за словами двох чиновників, один з яких був присутній на цих обговореннях. На прохання про коментар генерал Алексус Гринкевич, головнокомандувач НАТО в Європі, у короткій розмові з The New York Times у четвер заявив, що ця ідея обговорювалася як питання, яке мають вирішувати політичні лідери, а не військові.

          Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відповіла на запит про коментар. Але в публічній заяві в четвер, опублікованій у соціальних мережах, вона, схоже, погодилася з деякими деталями, що обговорювалися, але відхилила інші, включаючи ідею передачі права власності на будь-яку частину Гренландії, пише видання.

          "Ми можемо вести переговори щодо всього політичного: безпеки, інвестицій, економіки. Але ми не можемо вести переговори щодо нашого суверенітету", - ідеться у заяві.

          Високопоставлений данський чиновник сказав: "Між Данією та США не було прямих переговорів щодо можливості надання США суверенних земельних ділянок".

          Відповідаючи на запитання про запропоновану угоду, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова Військового комітету НАТО з Італії, у четвер заявив, що офіційні особи перебувають "на дуже ранній стадії" створення рамок для забезпечення безпеки Арктики та Гренландії.

          У НАТО заявили, що поки немає планів щодо місії по Арктиці22.01.26, 16:15 • 2394 перегляди

          Генерал Гринкевич сказав: "Ми ще не планували" спільні арктичні операції. Він додав: "Ми не отримали політичних вказівок щодо початку".

          Трамп домовився з Рютте про Гренландію та пообіцяв не вводити мита проти Європи21.01.26, 22:02 • 16226 переглядiв

          Юлія Шрамко

          Новини Світу
          Соціальна мережа
          Війна в Україні
          Ґренландія
          Метте Фредеріксен
          The New York Times
          НАТО
          Дональд Трамп
          Балтійське море
          Залізний купол
          Данія
          Велика Британія
          Італія
          Європа
          Китай
          Сполучені Штати Америки
          Кіпр