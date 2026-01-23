Переговори щодо Гренландії включають заборону буріння для росії та Китаю - NYT

Обговорення щодо майбутнього Гренландії останніми днями зосереджувалися на пропозиціях щодо збільшення присутності НАТО в Арктиці, надання Америці суверенних претензій на окремі ділянки території Гренландії та блокування потенційно ворожих супротивників від видобутку корисних копалин острова - а саме обмеження для країн, що не є членами НАТО, зокрема росії та Китаю, отримання прав на видобуток, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Ці елементи, описані вісьмома високопоставленими західними посадовцями з питань безпеки та дипломатії, як пише видання, дають найповнішу картину контурів потенційного компромісу щодо Гренландії, про який президент США Дональд Трамп оголосив у середу без подробиць. Його крок, схоже, принаймні тимчасово розрядив трансатлантичну кризу, спричинену Америкою, щодо території Данії.

Важливо, що пропозиції, що обговорюються, не досягнуть цілі Трампа передати право власності на всю Гренландію Сполученим Штатам від Данії, за словами чиновників. Чиновники попередили, що багато деталей ще не узгоджені.

Незрозуміло, чи призведуть ці обговорення зрештою до згоди щодо території. Данія, яка публічно виступає проти відмови від права власності на будь-яку гренландську землю, може не погодитися з планами, що розглядаються. Тим не менш, чиновники заявили, що сподіваються, що зможуть одночасно розглянути заявлені Трампом занепокоєння щодо безпеки Арктики від можливих загроз з боку росії та Китаю, дотримуючись при цьому "червоної лінії" Європи щодо того, що Гренландія не продається.

Як зазначає видання, для цього пропозиції передбачають:

створення нової значної місії НАТО в Арктиці. Кілька чиновників назвали цю місію «Арктичний вартовий» (Arctic Sentry), натякаючи на аналогічні місії НАТО в Балтійському морі та Східній Європі, які мають на меті протистояти дедалі агресивнішій росії;

оновлення пакту, підписаного між Данією та Сполученими Штатами в 1951 році. Пакт надає американським військовим широкий доступ до Гренландії, автономної данської території, для операцій, включаючи будівництво та експлуатацію військових баз. Американські чиновники заявили, що вони стурбовані тим, що цей доступ може бути обмежений або припинений, якщо Гренландія отримає незалежність. Чиновники НАТО обговорювали розширення пакту 1951 року новою угодою, яка фактично створить осередки американської землі на цій території;

така угода, ймовірно, буде змодельована за зразком угоди про «суверенну зону баз» на Кіпрі, де британські військові бази вважаються британською територією. Це дасть Сполученим Штатам більший контроль над цією землею, ніж вони зараз здійснюють над місцями розташування посольств США. Трамп та інші чиновники заявили, що територія в Гренландії може виявитися важливою для його планів щодо створення так званої системи протиракетної оборони «Золотий купол» для Сполучених Штатів, яка може включати компоненти, розміщені в Гренландії;

обмежити країни, що не є членами НАТО, зокрема росію та Китай, від отримання прав на видобуток рідкісноземельних корисних копалин, що лежать глибоко під крижаним щитом Гренландії.

Усі ці плани, пише видання, обговорювалися в НАТО протягом останнього року як пряма відповідь на заявлені амбіції Трампа.

Ідея надання США суверенних претензій на свої бази в Гренландії, подібні до баз Великої Британії на Кіпрі, була порушена серед військових представників НАТО та Заходу в середу, за словами двох чиновників, один з яких був присутній на цих обговореннях. На прохання про коментар генерал Алексус Гринкевич, головнокомандувач НАТО в Європі, у короткій розмові з The New York Times у четвер заявив, що ця ідея обговорювалася як питання, яке мають вирішувати політичні лідери, а не військові.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не відповіла на запит про коментар. Але в публічній заяві в четвер, опублікованій у соціальних мережах, вона, схоже, погодилася з деякими деталями, що обговорювалися, але відхилила інші, включаючи ідею передачі права власності на будь-яку частину Гренландії, пише видання.

"Ми можемо вести переговори щодо всього політичного: безпеки, інвестицій, економіки. Але ми не можемо вести переговори щодо нашого суверенітету", - ідеться у заяві.

Високопоставлений данський чиновник сказав: "Між Данією та США не було прямих переговорів щодо можливості надання США суверенних земельних ділянок".

Відповідаючи на запитання про запропоновану угоду, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова Військового комітету НАТО з Італії, у четвер заявив, що офіційні особи перебувають "на дуже ранній стадії" створення рамок для забезпечення безпеки Арктики та Гренландії.

Генерал Гринкевич сказав: "Ми ще не планували" спільні арктичні операції. Він додав: "Ми не отримали політичних вказівок щодо початку".

